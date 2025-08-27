АвтоВАЗ идёт на Восток: раскрыт амбициозный проект в Киргизии

В 2026 году "АвтоВАЗ", действуя совместно с инвестиционным фондом Central Asia Capital, намерен организовать в Киргизии крупноузловую сборку автомобилей Lada.

Фото: commons.wikimedia.org by ShinePhantom, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Заводоуправление АО "АВТОВАЗ"

Информация об этом содержится в официальном заявлении фонда. Представитель "АвтоВАЗа" подтвердил газете "Ведомости" факт обсуждения этой инициативы c киргизскими партнерами, подчеркнув заинтересованность компании в реализации данного проекта.

По словам представителя фонда, общий объем инвестиций в проект оценивается в 30 миллионов долларов (что эквивалентно 2,4 миллиарда рублей по курсу Центробанка на 26 августа). Финансирование планируется осуществлять из собственных средств Central Asia Capital, а также за счет привлеченных средств посредством выпуска облигаций.

Уточнения

Облига́ция (лат. obligatio — обязательство; в некоторых контекстах также бонд, нота, от англ. bond, note) — эмиссионная долговая ценная бумага, владелец которой имеет право получить её номинальную стоимость деньгами или имуществом в установленный ею срок от того, кто её выпустил (эмитента).

