Африканский ренессанс: эксперты предсказывают взрывной рост числа миллионеров

Согласно прогнозам Henley & Partners, в течение следующего десятилетия ожидается значительный рост числа африканских миллионеров, а именно на 65%.
В настоящее время, по информации этой консалтинговой фирмы, на африканском континенте проживает 122,5 тысячи человек, чье состояние превышает миллион долларов. Большая часть этого числа, 41,1 тысяча, сконцентрирована в Южно-Африканской Республике.
Также в отчете подчеркивается, что число миллиардеров, проживающих в Африке, достигло 25 человек, сообщает "Царьград".
Ю́жно-Африка́нская Респу́блика (аббрев. ЮА́Р, также Ю́жная А́фрика) — государство на юге Африки. На севере граничит с Намибией, Ботсваной и Зимбабве, на северо-востоке — с Мозамбиком и Эсватини. Внутри территории ЮАР находится государство-анклав Лесото.
