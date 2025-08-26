Африканский ренессанс: эксперты предсказывают взрывной рост числа миллионеров

0:41 Your browser does not support the audio element. Экономика

Согласно прогнозам Henley & Partners, в течение следующего десятилетия ожидается значительный рост числа африканских миллионеров, а именно на 65%.

Фото: freepik.com by wirestock is licensed under Free More info Африка

В настоящее время, по информации этой консалтинговой фирмы, на африканском континенте проживает 122,5 тысячи человек, чье состояние превышает миллион долларов. Большая часть этого числа, 41,1 тысяча, сконцентрирована в Южно-Африканской Республике.

Также в отчете подчеркивается, что число миллиардеров, проживающих в Африке, достигло 25 человек, сообщает "Царьград".

Уточнения

Ю́жно-Африка́нская Респу́блика (аббрев. ЮА́Р, также Ю́жная А́фрика) — государство на юге Африки. На севере граничит с Намибией, Ботсваной и Зимбабве, на северо-востоке — с Мозамбиком и Эсватини. Внутри территории ЮАР находится государство-анклав Лесото.



