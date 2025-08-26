Гречка дешевеет или дорожает: эксперты объяснили ситуацию на рынке в 2025 году

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:35
Экономика

В настоящее время розничные цены гречки стабильны, а в отдельных сетевых магазинах даже демонстрируют снижение. Однако осень, по словам аналитиков, может преподнести сюрприз.

Гречневая крупа
Фото: commons.wikimedia by Хрюша, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Гречневая крупа

Отпускная цена

Отпускная цена гречки от производителя в среднем составляет 35 рублей за килограмм, что более чем на 8% ниже прошлогодних показателей и является рекордно низким значением за последние четыре года, пишет tmn.aif.ru.

Снижение цен

Снижение стоимости в последние годы было вызвано избыточным предложением и большими запасами гречихи. Фермеры увеличивали объемы производства, что привело к образованию значительных складских запасов и негативно повлияло на ценообразование. В текущем году аграрии сократили посевные площади под гречкой: к концу июня 2025 года они составили 730 тысяч гектаров. По наиболее оптимистичным прогнозам, к концу сезона эта площадь достигнет максимум 850 тысяч гектаров, в то время как обычные показатели составляют 1,1-1,3 миллиона гектаров. В Алтайском крае, на долю которого приходится 60% всего производства гречки в стране, площади сократились на 25%.

Производство гречки становится менее прибыльным для фермеров из-за снижения рентабельности, особенно на фоне постоянного увеличения операционных расходов. Поэтому многие хозяйства переходят на выращивание масличных культур: подсолнечника, рапса и сои, которые приносят больший доход, рассказал Дмитрий Морковкин, доцент Финансового университета при Правительстве РФ.

Потребительская цена

По данным Росстата, в июне 2025 года средняя потребительская цена гречневой крупы на прилавках составила 77,6 рубля, и с начала года наблюдается ее постепенное снижение. Министерство сельского хозяйства России внимательно следит за ситуацией с производством и ценами на социально значимые продукты питания, включая гречку. Министерство рассчитывает, что общий урожай в этом году составит 1 миллион тонн, что соответствует среднему значению за последние пять лет, и рекомендует торговым сетям анализировать ситуацию и сообщать об устойчивости поставок, уровне спроса и возможных проблемах на рынке.

Уточнения

Рапс или ко́льза (лат. Brássica nápus) — вид травянистых растений рода Капуста семейства Капустные или Крестоцветные (Brassicaceae). Важная масличная культура; экономическое значение рапса к концу XX века существенно выросло в связи с тем, что он начал использоваться для получения биодизеля.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
