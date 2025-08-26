Лососевая икра становится доступнее? Что происходит с ценами

Потребительские цены на лососевую икру начали снижаться. Снижение стартовало с икры горбуши и нерки, которые являются основными видами улова тихоокеанских лососей на Дальнем Востоке.

Актуальные данные

По информации аналитического центра Рыбного союза, на 26 августа:

икра нерки подешевела на 9% по сравнению со средней ценой в середине июля;

икра горбуши снизилась на 2%;

икра кеты подорожала на 1%, а цена на икру кижуча осталась без изменений.

Цены на рыбу

Оптовые цены на тихоокеанскую рыбу также снизились. В период с середины июля по 26 августа 2025 года:

цены на горбушу упали на 9%;

нерка подешевела на 4%;

кета снизилась на 2%.

Снижение цен связано с успешным развитием красной путины, что подтверждает информация экспертов, сообщает "Агроэксперт".

Увеличение улова

Также по данным ВНИРО, российский улов тихоокеанских лососей к 25 августа 2025 года увеличился на 51% по сравнению с прошлым годом, достигнув 304 тыс. тонн. Из них:

горбушки — почти 222 тыс. тонн;

кеты — 35 тыс. тонн;

нерки — 42 тыс. тонн;

кижуча — более 4 тыс. тонн.

Уточнения

Ки́жуч (лат. Oncorhynchus kisutch) — анадромный вид рыб семейства лососёвых (Salmoidae). Кижуч — крупная рыба, достигает длины 108 см, массы 15,2 кг. От других лососей кижуч хорошо отличается ярко-серебристым цветом чешуи (отсюда японское и американское название — «серебряный лосось» и старое русское — «белая рыба»).



