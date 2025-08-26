Лососевая икра становится доступнее? Что происходит с ценами

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:28
Экономика

Потребительские цены на лососевую икру начали снижаться. Снижение стартовало с икры горбуши и нерки, которые являются основными видами улова тихоокеанских лососей на Дальнем Востоке. 

Красная икра
Фото: freepik.com by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Красная икра

 Актуальные данные

По информации аналитического центра Рыбного союза, на 26 августа:

  • икра нерки подешевела на 9% по сравнению со средней ценой в середине июля;
  • икра горбуши снизилась на 2%;
  • икра кеты подорожала на 1%, а цена на икру кижуча осталась без изменений.

Цены на рыбу

Оптовые цены на тихоокеанскую рыбу также снизились. В период с середины июля по 26 августа 2025 года:

  • цены на горбушу упали на 9%;
  • нерка подешевела на 4%;
  • кета снизилась на 2%.

Снижение цен связано с успешным развитием красной путины, что подтверждает информация экспертов, сообщает "Агроэксперт".

Увеличение улова

Также по данным ВНИРО, российский улов тихоокеанских лососей к 25 августа 2025 года увеличился на 51% по сравнению с прошлым годом, достигнув 304 тыс. тонн. Из них:

  • горбушки — почти 222 тыс. тонн;
  • кеты — 35 тыс. тонн;
  • нерки — 42 тыс. тонн;
  • кижуча — более 4 тыс. тонн.

Уточнения

Ки́жуч (лат. Oncorhynchus kisutch) — анадромный вид рыб семейства лососёвых (Salmoidae). Кижуч — крупная рыба, достигает длины 108 см, массы 15,2 кг. От других лососей кижуч хорошо отличается ярко-серебристым цветом чешуи (отсюда японское и американское название — «серебряный лосось» и старое русское — «белая рыба»).
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
