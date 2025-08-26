Лососевая икра становится доступнее? Что происходит с ценами

Потребительские цены на лососевую икру начали снижаться. Снижение стартовало с икры горбуши и нерки, которые являются основными видами улова тихоокеанских лососей на Дальнем Востоке.
По информации аналитического центра Рыбного союза, на 26 августа:
Оптовые цены на тихоокеанскую рыбу также снизились. В период с середины июля по 26 августа 2025 года:
Снижение цен связано с успешным развитием красной путины, что подтверждает информация экспертов, сообщает "Агроэксперт".
Также по данным ВНИРО, российский улов тихоокеанских лососей к 25 августа 2025 года увеличился на 51% по сравнению с прошлым годом, достигнув 304 тыс. тонн. Из них:
Ки́жуч (лат. Oncorhynchus kisutch) — анадромный вид рыб семейства лососёвых (Salmoidae). Кижуч — крупная рыба, достигает длины 108 см, массы 15,2 кг. От других лососей кижуч хорошо отличается ярко-серебристым цветом чешуи (отсюда японское и американское название — «серебряный лосось» и старое русское — «белая рыба»).
