Германия на перепутье: Мерц ищет альтернативу Америке

Канцлер Фридрих Мерц считает, что Германии стоит выйти за рамки существующего торгового соглашения с США и ЕС, которое устанавливает 15%-ные пошлины на продукцию из Европы, и искать новых торговых партнеров. Об этом он заявил на мероприятии "День открытых дверей в правительстве", сообщает EADaily.

Фото: commons.wikimedia.org by Steffen Prößdorf, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Фридрих Мерц

Задачи для мировой торговли

Мерц подчеркнул важность понимания, как управляется мировая торговля, особенно в условиях когда США не соблюдают правила Всемирной торговой организации. Он призвал искать партнеров, которые разделяют европейские взгляды.

Новые горизонты для торговли

Мерц обозначил Южную Америку, Азию и Африку как потенциальные регионы для разработки новых торговых связей, подчеркивая, что это должно быть выгодно для всех сторон.

Важные реформы

Помимо торговых вопросов, Мерц также упомянул необходимость решения основных проблем в системе социального обеспечения к концу года. Он настаивает на сокращении социальных расходов на занятость, пенсии и здравоохранение, чтобы адаптировать систему к будущим вызовам.

Уточнения

Альтернати́ва (фр. alternative, от лат. alternatus — другой) — необходимость выбора одной из двух или более исключающих друг друга возможностей; каждая из этих возможностей.



