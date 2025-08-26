Германия на перепутье: Мерц ищет альтернативу Америке

Канцлер Фридрих Мерц считает, что Германии стоит выйти за рамки существующего торгового соглашения с США и ЕС, которое устанавливает 15%-ные пошлины на продукцию из Европы, и искать новых торговых партнеров. Об этом он заявил на мероприятии "День открытых дверей в правительстве", сообщает EADaily.
Мерц подчеркнул важность понимания, как управляется мировая торговля, особенно в условиях когда США не соблюдают правила Всемирной торговой организации. Он призвал искать партнеров, которые разделяют европейские взгляды.
Мерц обозначил Южную Америку, Азию и Африку как потенциальные регионы для разработки новых торговых связей, подчеркивая, что это должно быть выгодно для всех сторон.
Помимо торговых вопросов, Мерц также упомянул необходимость решения основных проблем в системе социального обеспечения к концу года. Он настаивает на сокращении социальных расходов на занятость, пенсии и здравоохранение, чтобы адаптировать систему к будущим вызовам.
