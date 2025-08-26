Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Экономика

В этом году Китай заметно увеличил экспорт стали в полуготовом виде, более чем в четыре раза, что привело к настоящему наплыву этого металла на международный рынок, даже несмотря на торговые ограничения. 

Что такое полуфабрикаты?

Полуфабрикаты из стали — промежуточные продукты, которые используются в различных отраслях, таких как автомобилестроение, строительство и производство потребительских товаров. 

Рекорды по экспорту

Согласно китайской таможне, экспорт полуфабрикатов за первые семь месяцев 2025 года вырос на 320%, составив 7,4 миллиона тонн, в основном благодаря поставкам в Юго-Восточную Азию и на Ближний Восток. В июле только экспорт составил 1,5 миллиона тонн. 

Стремительное наращивание объемов

Китайский экспорт стали превзошел ожидания, оставаясь на высоком уровне даже с учетом протекционистских мер в мировой индустрии. Во втором квартале объемы экспорта достигли рекорда, что помогло поддержать внутренний рынок, страдающий от проблем в сфере недвижимости.

Кто покупает?

Индонезия стала крупнейшим покупателем полуфабрикатов — 1,14 миллиона тонн, за ней идут Филиппины (почти миллион тонн), Турция, Италия и Саудовская Аравия, сообщает Bloomberg.

Уточнения

Экспа́нсия (от лат. expansio «распространение, расширение») — территориальное, географическое или иное расширение зоны обитания или зоны влияния отдельного государства (например Экспансия Великого княжества Литовского) или организации (например «Расширение НАТО»), народа, культуры или биологического вида.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
