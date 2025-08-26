Китайская экспансия: полуфабрикаты из стали захватывают мировой рынок

В этом году Китай заметно увеличил экспорт стали в полуготовом виде, более чем в четыре раза, что привело к настоящему наплыву этого металла на международный рынок, даже несмотря на торговые ограничения.
Что такое полуфабрикаты?
Полуфабрикаты из стали — промежуточные продукты, которые используются в различных отраслях, таких как автомобилестроение, строительство и производство потребительских товаров.
Рекорды по экспорту
Согласно китайской таможне, экспорт полуфабрикатов за первые семь месяцев 2025 года вырос на 320%, составив 7,4 миллиона тонн, в основном благодаря поставкам в Юго-Восточную Азию и на Ближний Восток. В июле только экспорт составил 1,5 миллиона тонн.
Стремительное наращивание объемов
Китайский экспорт стали превзошел ожидания, оставаясь на высоком уровне даже с учетом протекционистских мер в мировой индустрии. Во втором квартале объемы экспорта достигли рекорда, что помогло поддержать внутренний рынок, страдающий от проблем в сфере недвижимости.
Кто покупает?
Индонезия стала крупнейшим покупателем полуфабрикатов — 1,14 миллиона тонн, за ней идут Филиппины (почти миллион тонн), Турция, Италия и Саудовская Аравия, сообщает Bloomberg.
