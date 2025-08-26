Почему США больше не принимают товары из России без пошлин

С 2025 года "Почта России" прекращает приём посылок с товарами, отправляемых в США. Причина — решение властей Соединённых Штатов отменить беспошлинный режим de minimis для почтовых отправлений из всех стран.
В компании уточнили, что переписка и другие формы корреспонденции по-прежнему будут доставляться в США.
"Почта России", не имея возможности осуществлять авиадоставку по этому маршруту, временно приостанавливает приём отправлений с товарами в США с 2025 года", — сообщили в компании.
С 29 августа вступает в силу указ, который отменяет льготы на почтовые отправления и вводит обязательные ввозные пошлины на все товары. Это создаёт неопределённость в порядке их оплаты и оформление.
На фоне этих мер американской Таможенной службой, авиаперевозчики полностью остановили доставку посылок с товарами в США.
Президент США Дональд Трамп пригрозил пошлинами компаниям и государствам, которые, по его мнению, притесняют американские технологические корпорации.
Японские СМИ (NHK) отмечают, что местные компании активно внедряют искусственный интеллект, чтобы сократить издержки, связанные с новыми американскими пошлинами.
"Почта России" подчёркивает, что прикладывает все усилия для восстановления товарного почтового обмена с США.
Тамо́женная по́шлина — обязательный платёж, взимаемый таможенными органами в связи с перемещением товаров через таможенную границу (таможенные границы могут отличаться от государственных, если государства состоят в экономических или таможенных союзах).
Газе́та — печатное периодическое издание, выходящее под постоянным названием и не реже одного раза в месяц.
Нашествие медуз вынудило остановить четыре реактора на крупнейшей АЭС Франции. Природа снова напомнила, кто диктует правила.