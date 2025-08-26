Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Какого вопроса мы ни коснемся в России, везде мы упираемся в вопрос о культуре… — писала газета Русское Слово 27 августа 1908 года
Помидоры без кожицы: заготовка, которая спасёт от неловких моментов за столом
Сафонов взорвал сеть заявлением о своей форме: готов к новым трофеям
Секреты закулисья MIA BOYKA: что певица требует от организаторов концертов
Усталость приходит не от уроков, а от неправильного старта учебного года — вот в чём подвох
Потянул робота на тросе — оставил зарплату в сервисе: вот как буксировать правильно
Экологический кошмар в Подмосковье: Сухановский пруд превращается в болото смерти
Грасс: ароматное путешествие в мир парфюмерии, которое вы не забудете
Пылесос — монстр, живущий в шкафу: как подружить кота с главным врагом в доме

Почему США больше не принимают товары из России без пошлин

1:33
Экономика

С 2025 года "Почта России" прекращает приём посылок с товарами, отправляемых в США. Причина — решение властей Соединённых Штатов отменить беспошлинный режим de minimis для почтовых отправлений из всех стран.

Почта России
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Почта России

В компании уточнили, что переписка и другие формы корреспонденции по-прежнему будут доставляться в США.

"Почта России", не имея возможности осуществлять авиадоставку по этому маршруту, временно приостанавливает приём отправлений с товарами в США с 2025 года", — сообщили в компании.

Что изменилось в США

С 29 августа вступает в силу указ, который отменяет льготы на почтовые отправления и вводит обязательные ввозные пошлины на все товары. Это создаёт неопределённость в порядке их оплаты и оформление.

На фоне этих мер американской Таможенной службой, авиаперевозчики полностью остановили доставку посылок с товарами в США.

Мировая реакция

Президент США Дональд Трамп пригрозил пошлинами компаниям и государствам, которые, по его мнению, притесняют американские технологические корпорации.

Японские СМИ (NHK) отмечают, что местные компании активно внедряют искусственный интеллект, чтобы сократить издержки, связанные с новыми американскими пошлинами.

Что будет дальше

"Почта России" подчёркивает, что прикладывает все усилия для восстановления товарного почтового обмена с США.

Уточнения

Тамо́женная по́шлина — обязательный платёж, взимаемый таможенными органами в связи с перемещением товаров через таможенную границу (таможенные границы могут отличаться от государственных, если государства состоят в экономических или таможенных союзах). 

Газе́та — печатное периодическое издание, выходящее под постоянным названием и не реже одного раза в месяц.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Джинсы уходят на пенсию: осень готовит модный переворот
Красота и стиль
Джинсы уходят на пенсию: осень готовит модный переворот
Закуска по-итальянски на зиму: рецепт маринованных томатов с базиликом
Еда и рецепты
Закуска по-итальянски на зиму: рецепт маринованных томатов с базиликом Аудио 
Осень-2025 под блеском глазури: маникюр, который делает образ дороже
Красота и стиль
Осень-2025 под блеском глазури: маникюр, который делает образ дороже Аудио 
Популярное
Невидимая армия без зубов и когтей остановила четыре ядерных сердца Европы — и это только начало

Нашествие медуз вынудило остановить четыре реактора на крупнейшей АЭС Франции. Природа снова напомнила, кто диктует правила.

Невидимая армия без зубов и когтей остановила четыре ядерных сердца Европы — и это только начало
Забытое золото древней Британии: находка студентки-археолога ошеломила учёных
Забытое золото древней Британии: находка студентки-археолога ошеломила учёных
Секрет идеального хранения гладиолусов зимой: луковицы не прорастают и не усыхают даже в квартире
Осень-2025 под блеском глазури: маникюр, который делает образ дороже
Япония пытается сорвать китайский парад Победы. Кому это выгодно? Любовь Степушова Секреты ЗАЗ: как одна модель и два инвестора изменили судьбу производства Сергей Милешкин New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер
Один хвост — минус пять лет: простая хитрость для волос после 40
Шрамы глубин: кто оставил следы на антарктическом кальмаре-воине — сенсационное открытие
Макароны, молоко и сыр: три продукта, которые решают проблему ужина за 20 минут
Макароны, молоко и сыр: три продукта, которые решают проблему ужина за 20 минут
Последние материалы
Помидоры без кожицы: заготовка, которая спасёт от неловких моментов за столом
Сафонов взорвал сеть заявлением о своей форме: готов к новым трофеям
Секреты закулисья MIA BOYKA: что певица требует от организаторов концертов
Усталость приходит не от уроков, а от неправильного старта учебного года — вот в чём подвох
Потянул робота на тросе — оставил зарплату в сервисе: вот как буксировать правильно
Экологический кошмар в Подмосковье: Сухановский пруд превращается в болото смерти
Грасс: ароматное путешествие в мир парфюмерии, которое вы не забудете
Пылесос — монстр, живущий в шкафу: как подружить кота с главным врагом в доме
Одно простое средство навсегда избавит вас от мух за столом — проверено на даче
Свадьба Анны Семенович и Дениса Шреера всё-таки состоится — раскрыта дата и список звёздных гостей
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.