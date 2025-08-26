Jacobs под новым крылом: американский гигант поглощает кофейную империю JDE Peet's

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Экономика

Один из самых известных кофейных брендов в мире — JDE Peet’s — сменит владельца. Keurig Dr Pepper объявила о приобретении голландской компании за 18,4 миллиарда долларов (около 15,7 миллиарда евро). Это крупнейшая сделка в Европе за последние два года, пишет EADaily.

Согласие на сделку было объявлено 25 августа, и это предложение на 20% выше рыночной цены на 22 августа, когда JDE Peet’s оценивалась в 12,76 миллиарда евро.

Голландская компания будет исключена из списка на Амстердамской фондовой бирже, а её структура будет разделена на две части: Beverage Co. и Global Coffee Co. Делается это для разделения производств кофе и напитков. Ожидается, что процесс завершится в первой половине 2026 года.

В портфеле JDE Peet’s находятся такие известные бренды, как Jacobs (в России бренд Monarch), L’Or, Tassimo и Douwe Egberts. Акции компании в этом году выросли почти вдвое благодаря стабильной прибыли и вознаграждениям для акционеров. 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
