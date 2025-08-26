Энергетический крах? Правительство США поставило крест на амбициозном проекте Orsted

Акции датской энергетической компании Orsted, крупнейшего в мире оператора шельфовых ветроэлектростанций, упали почти на 17% после того, как правительство США приостановило ее работу. Это почти привело к остановке нынешнего проекта.

Фото: flickr.com by Ян Кокрейн из Мельбурна, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Ветропроект

Закрытие ветропроекта Revolution Wind

Падение произошло на фоне закрытия ветропроекта Revolution Wind у побережья штата Род-Айленд (США), о чем стало известно на прошлой неделе. На данный момент проект завершен на 80%, из запланированных 65 ветряных турбин уже установлены 45.

Orsted заявила, что будет следовать указаниям американских властей и изучит возможности для решения возникшей проблемы и продолжения строительства. Это закрытие негативно сказалось на планах компании по увеличению капитала, который был анонсирован ранее, передает portfolio со ссылкой на CNBC.

Сокращение рабочих мест и веерное отключение электроэнергии

Профсоюзные лидеры предупредили, что приостановка проекта Revolution Wind может привести к сокращению более 1200 рабочих мест. Также организация, отвечающая за энергосистему Новой Англии, отметила, что задержка проекта может снизить надежность всей электросети в регионе.

Кэти Дайкс, комиссар Департамента энергетики и охраны окружающей среды штата Коннектикут, на пресс-конференции подчеркнула, что если проект остановят, это увеличит риск веерных отключений электроэнергии.

Как известно, администрация Дональда Трампа начала приостанавливать проекты Байдена по созданию морской ветроэнергетики.

Уточнения

Турби́на (фр. turbine от лат. turbo — вихрь, вращение) — устройство с непрерывным рабочим процессом и с вращательным движением рабочего элемента, на котором происходит преобразование кинетической энергии и/или внутренней энергии рабочего тела (пара, газа, воды) в механическую работу на валу.

