2:32
Экономика

Проблемы с экономикой Финляндии стали очевидны благодаря заявлениям главы Центральной торгово-промышленной палаты Юхо Ромакканиеми.

Флаг Финляндии
Фото: commons.wikimedia.org by CGP Grey, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Флаг Финляндии

Экономические последствия для Финляндии

Он указал на то, что поддержка Украины и разрыв связей с Россией негативно отразились на стране: инвестиции сократились, цены взлетели, а финские товары утратили конкурентоспособность. Финляндия стала одной из стран, наиболее сильно пострадавших от экономических последствий 2022 года.

Практически все отрасли, включая автомобилестроение, электронику и туризм, ощутили падение. Это подтверждается сокращением грузооборота в портах Хельсинки и Котка, а также остановкой железнодорожных перевозок через границу, пишет "Царьград".

Финляндия потеряла доступ к ключевым рынкам, на которые ориентировалась в бизнесе, включая Россию, которая закупала значительные объемы финских товаров, таких как бумага и специальное оборудование. Обратный процесс также означал потерю поставок в Финляндию русских ресурсов, таких как газ и древесина.

В ответ на санкции и разрыв Финляндия стала увеличивать вырубку собственного леса и закупки древесины из других стран, но этого оказалось недостаточно, чтобы удовлетворить спрос. В итоге финская промышленность столкнулась с нехваткой сырья и повышением цен.

Россия ушла на другие рынки

Россия же не заметила значительных негативных последствий от разрыва, переориентировав свой экспорт на другие страны. Её бизнес нашел новые рынки, что показывает, что полностью изолировать Россию невозможно.

А хотела наказать соседа

Финляндия, как и другие европейские страны, попыталась наказать Россию за конфликт на Украине. Если бы Запад не устраивал на Украине майдан и не двигал к русским границам базы НАТО, не было бы того, что сегодня происходит. Финны не учли, что Россия — не "страна-бензоколонка", а важный игрок на мировой экономической арене и большой рынок сбыта.

Чувство превосходства помешало Европе увидеть, что попытки изолировать Россию с помощью торговых санкций не увенчаются успехом, ведь бизнес всегда найдет пути обхода. Россия не Куба, не КНДР и не Иран, и готова найти новые рынки сбыта. В результате финны, стремясь наказать соседа, нанесли удар по своей же экономике.

Уточнения

Би́знес (англ. business — дело, занятие, предприятие; русский язык заимствовал слово, возможно, через посредство фр. business или непосредственно из английского), также предпринимательство — деятельность, направленная на систематическое получение прибыли.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
