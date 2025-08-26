Korean Air играет по-крупному: сделка на $50 млрд с Boeing

Korean Air, главный авиаперевозчик Южной Кореи, во вторник объявил о грандиозной сделке на сумму 50 миллиардов долларов.

Фото: commons.wikimedia.org by Jeremy Elson, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Завод Боинг

Компания планирует приобрести новые самолеты у Boeing и запасные двигатели у GE Aerospace и CFM International. Эта инвестиция является крупнейшей в истории самой компании и нацелена на долгосрочный рост.

Сделка, подписанная во время визита президента Ли Чжэ Мёна в Вашингтон, включает выделение 36,2 миллиарда долларов на 103 самолета Boeing, 690 миллионов долларов на 19 запасных двигателей и 13 миллиардов долларов на долгосрочный контракт на техническое обслуживание двигателей.

Korean Air подчеркивает, что эти активные и масштабные инвестиции укрепляют взаимовыгодное партнерство между Кореей и США и повысят их операционные возможности, а также глобальную конкурентоспособность, пишет Korea Herald.

