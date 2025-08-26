Korean Air играет по-крупному: сделка на $50 млрд с Boeing

Korean Air, главный авиаперевозчик Южной Кореи, во вторник объявил о грандиозной сделке на сумму 50 миллиардов долларов.
Компания планирует приобрести новые самолеты у Boeing и запасные двигатели у GE Aerospace и CFM International. Эта инвестиция является крупнейшей в истории самой компании и нацелена на долгосрочный рост.
Сделка, подписанная во время визита президента Ли Чжэ Мёна в Вашингтон, включает выделение 36,2 миллиарда долларов на 103 самолета Boeing, 690 миллионов долларов на 19 запасных двигателей и 13 миллиардов долларов на долгосрочный контракт на техническое обслуживание двигателей.
Korean Air подчеркивает, что эти активные и масштабные инвестиции укрепляют взаимовыгодное партнерство между Кореей и США и повысят их операционные возможности, а также глобальную конкурентоспособность, пишет Korea Herald.
Сде́лка — действия дееспособных граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей.
Джинсы теряют позиции в моде: осень 2025 года готовит новые фавориты гардероба. Узнайте, какие вещи вытеснят привычный деним.