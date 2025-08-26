Топливный капкан: эксперт объяснил, почему надежды на снижение цен бензина тают

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:39
Экономика

Цены на бензин не снизятся в ближайшее время, несмотря на изменения на бирже.

Такое мнение высказал эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Он отметил, что коррекция цен на бирже более важна для компаний, торгующих с автозаправочными станциями (АЗС), чем для розничных цен.

И для компаний, и для потребителей ситуация не из лучших

Биржевая торговля и розничные цены мало связаны между собой. Компании, которые закупают топливо через биржу, сейчас часто оказываются в ситуации, когда вынуждены продавать его в убыток. Для потребителей ситуация остается не из лучших: с начала года цены на бензин в рознице выросли больше, чем уровень инфляции (по дизельному топливу рост совпадает с инфляцией), пишет NEWS.ru.

Возможно замедление цен, снижения не будет

Юшков добавил, что независимые АЗС не смогут долго торговать в убыток, это может привести к их закрытию. В то же время в рознице можно ожидать замедления роста цен, но снижение всё же не предвидится.

Таким образом, цена на бензин будет расти, и вопрос стоит лишь в том, обгонит ли её инфляция. В начале года инфляция была около 9%, а сейчас — около 8,8%.

Также Федеральная антимонопольная служба начала расследования по фактам завышения розничных цен на топливо в ряде регионов, обещая контролировать ситуацию и наказывать нарушителей.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
