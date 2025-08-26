Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Экономика

США используют санкции как инструмент недобросовестной конкуренции, отказываясь от них лишь в своих интересах. Об этом Pravda.Ru заявил депутат Государственной Думы, первый заместитель председателя комитета по международным делам Алексей Чепа, комментируя обсуждение 19-го пакета антироссийских санкций в Евросоюзе.

США
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
США

Ранее Politico сообщило, что новых серьезных мер в отношении российских энергоносителей в рамках очередного пакета антироссийских санкций не ожидается. По информации издания, Евросоюз столкнулся с "творческим кризисом" при разработке нового пакета антироссийских санкций и хочет усиления санкционного давления Вашингтона на Москву, поскольку фактически исчерпал собственные возможности.

Чепа подчеркнул, что США всегда действовали в своих интересах, используя санкции как элемент давления. По его словам, такая практика уходит корнями в 1970-е годы.

Он напомнил, что характерным примером стала практика 1974 года, когда Вашингтон ввел торговые санкции Джексона-Рейника. Эти меры действовали до 2010 года, после чего им на смену пришли новые рестрикции.

"Ну, так всегда было, Соединенные Штаты так поступали всегда. Это, будем говорить очень мягкими словами, недобросовестная конкуренция", — добавил депутат.

По его мнению, Вашингтон готов оперативно менять подход, когда это отвечает его интересам. Так, США могут отказаться от части ограничений, пригласить партнеров или закрыть глаза на неудобные моменты ради собственной выгоды.

"Когда это выгодно будет Соединенным Штатам Америки, они быстро откажутся от каких-то санкций. Если нужно кого-то пригласить, они пригласят. Если нужно что-то отменить, они отменят. Если что-то разрешить, для себя выгодно разрешат", — подчеркнул парламентарий.

Чепа также отметил, что даже после возможного мирного урегулирования санкции продолжат действовать.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
