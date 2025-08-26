Уязвимости как источник дохода: раскрыты доходы белых хакеров в России

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Экономика

В период с августа 2024 года по август 2025 года белые хакеры в России, легально ищущие уязвимости в программных продуктах, заработали 268,9 млн руб. 

Эти данные предоставлены двумя крупнейшими платформами по программе bug bounty: Bug Bounty от BI. Zone и Standoff Bug Bounty от Positive Technologies.

На платформе BI. Zone выплаты для белых хакеров, или багхантеров, увеличились в полтора раза. Если в предыдущем отчетном периоде (с 1 августа 2023 по 1 августа 2024 года) они заработали 60 млн руб., то в новом периоде, описанном в отчете, эта сумма составила уже 100 млн руб.

Согласно Positive Technologies, на платформе Standoff Bug Bounty общая сумма вознаграждений для исследователей с 25 августа 2024 года по 25 августа 2025 года достигла 168,9 млн руб. (данные за предыдущий отчетный период отсутствуют), пишут "Ведомости".

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
