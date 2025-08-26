Временная дефляция: сколько продлится снижение цен на продукты в России

Профессор кафедры экономической безопасности и управления рисками Финансового университета при правительстве РФ Надежда Капустина заявила, что текущее снижение потребительских цен в России является краткосрочной ситуацией.
По ее оценке, наблюдаемая дефляция в значительной степени обусловлена сезонными факторами, в частности удешевлением плодовоовощной продукции в период сбора урожая.
Капустина прогнозирует, что дефляционные процессы в категории продуктов питания могут продлиться максимум до зимы. Что касается непродовольственных товаров, включая стройматериалы, бытовую технику, химию и медикаменты, то здесь снижение цен может сохраниться до середины весны 2026 года.
Однако эксперт предупреждает, что в дальнейшем сезонные факторы и накопленные инфляционные ожидания вновь проявят себя, что может привести к изменению текущей тенденции, пишут "Известия".
Дефля́ция (от лат. deflatio «сдувание») — снижение общего уровня цен на товары и услуги; процесс, противоположный инфляции. При этом анализируются цены в национальной валюте.
