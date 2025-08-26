Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Цена санкций: немецкий бизнес оказался в кризисе после отказа от российских энергоносителей

Экономика

Прекращение импорта российских энергоносителей стало одним из ключевых факторов, усугубивших экономические проблемы Германии.

Флаг Германии
Фото: commons.wikimedia.org by Clemens Vasters from Viersen, Germany, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Флаг Германии

Как отметил в интервью "Известиям" старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД РФ Артем Соколов, последствия этого решения ощущают как крупные промышленные предприятия, так и малый бизнес.

Экономические трудности в ФРГ, возникшие еще во время пандемийных ограничений, значительно обострились после введения антироссийских санкций.

Потеря доступа к относительно дешевым российским энергоресурсам привела к росту производственных издержек и снижению конкурентоспособности немецких компаний на мировых рынках.

Особую озабоченность эксперта вызывает распространение экономических проблем на социальную сферу. Значительные социальные расходы, традиционно составляющие основу немецкой модели государства всеобщего благосостояния, становятся все более труднодоступными в условиях текущего кризиса.

По оценке Соколова, на данный момент не просматривается быстрых путей выхода из сложившейся ситуации.

Уточнения

Герма́ния — государство в Центральной Европе со столицей в Берлине. Официальный язык — немецкий — один из германских языков, в самой Германии имеющий множество диалектов.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
