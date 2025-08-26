Цена санкций: немецкий бизнес оказался в кризисе после отказа от российских энергоносителей

Прекращение импорта российских энергоносителей стало одним из ключевых факторов, усугубивших экономические проблемы Германии.

Как отметил в интервью "Известиям" старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД РФ Артем Соколов, последствия этого решения ощущают как крупные промышленные предприятия, так и малый бизнес.

Экономические трудности в ФРГ, возникшие еще во время пандемийных ограничений, значительно обострились после введения антироссийских санкций.

Потеря доступа к относительно дешевым российским энергоресурсам привела к росту производственных издержек и снижению конкурентоспособности немецких компаний на мировых рынках.

Особую озабоченность эксперта вызывает распространение экономических проблем на социальную сферу. Значительные социальные расходы, традиционно составляющие основу немецкой модели государства всеобщего благосостояния, становятся все более труднодоступными в условиях текущего кризиса.

По оценке Соколова, на данный момент не просматривается быстрых путей выхода из сложившейся ситуации.

