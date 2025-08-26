Гречка дешевеет: как урожай 2025 года сделал крупу доступной каждому

1:07 Your browser does not support the audio element. Экономика

В 2025 году Россия полностью обеспечивает внутренний рынок гречневой крупой благодаря рекордным показателям производства и значительным запасам сырья.

Фото: flickr.com by fontplaydotcom, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Гречка

По данным Минсельхоза, на 1 августа запасы гречихи составили 210 тысяч тонн, а урожайность достигла 17,2 центнера с гектара, что на 3,7 центнера превышает показатели 2024 года.

В 2024 году было произведено более 580 тысяч тонн гречневой крупы, что на 4,5% больше, чем в предыдущем году. С начала 2025 года объём производства оценивается в 253,6 тысячи тонн.

Такой рост обеспечивает стабильность цен: по состоянию на 20 августа розничная стоимость гречки снизилась на 4,3% в сравнении с прошлым годом и составляет в среднем 77 рублей за килограмм, пишет "Лента.ру".

Уточнения

Гре́чка — крупа из гречихи посевной (Fagopyrum esculentum), а также каша из этой крупы.

