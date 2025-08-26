Финский гигант ушёл, но завод остался: что будет с Челябэнергоремонтом после указа Путина

Президент России Владимир Путин подписал указ о переходе 100% акций АО "Челябэнергоремонт", принадлежавших финскому энергетическому концерну Fortum, под временное управление Росимущества.

Владимир Путин

Документ вступил в силу 25 августа и опубликован на портале правовой информации. Это решение стало продолжением политики контроля над активами иностранных компаний, объявивших о выходе из российского рынка после начала специальной военной операции на Украине.

Финская Fortum начала сворачивать деятельность в России ещё весной 2022 года, планируя продать свои активы, включая Челябэнергоремонт, местному менеджменту. Однако процесс затянулся, и в апреле 2023 года российские дочерние структуры компании уже перешли под управление государства. Нынешнее решение гарантирует стабильность работы стратегически важного энергоремонтного предприятия в Челябинской области и сохраняет рабочие места для сотрудников.

Росимущество будет временно управлять активом до его передачи новому владельцу — вероятно, российскому инвестору из энергетической отрасли. Аналогичные меры ранее применялись в отношении других иностранных активов, включая Uniper и Shell, чтобы предотвратить сбои в критической инфраструктуре.

Fortum Corporation — финская государственная энергетическая компания. Штаб-квартира находится в городе Эспоо (около Хельсинки).

