Еда с неба: компания Chipotle запускает доставку дронами — успеют ли блюда остаться горячими

Компания Chipotle объявила о партнерстве с Zipline, чтобы начать доставку заказов с помощью дронов.
На данный момент доставка дронами доступна только в районе Большого Далласа, который стал лидером в этой сфере в США. Президент Chipotle Курт Гарнер отметил, что "Zipotle" станет удобным сервисом, позволяющим клиентам наслаждаться их блюдами даже в труднодоступных местах.
Дроны будут подбирать заказы из специальных "точек доставки" и отправляться к клиентам.
Генеральный директор Zipline Келлер Ринаудо Клифтон добавил, что с использованием этого сервиса еда будет доставлена "как по волшебству" — горячей и свежей, всего за несколько минут.
На старте "Zipotle" сможет доставлять заказы весом до 2,5 кг, с возможностью увеличения до 3,6 кг в будущем, сообщает New York Post.
