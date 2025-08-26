Еда с неба: компания Chipotle запускает доставку дронами — успеют ли блюда остаться горячими

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
0:57
Экономика

Компания Chipotle объявила о партнерстве с Zipline, чтобы начать доставку заказов с помощью дронов.

Белый дрон, парящий в ярко-синем небе
Фото: freepik.com by ArthurHidden, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Белый дрон, парящий в ярко-синем небе

На данный момент доставка дронами доступна только в районе Большого Далласа, который стал лидером в этой сфере в США. Президент Chipotle Курт Гарнер отметил, что "Zipotle" станет удобным сервисом, позволяющим клиентам наслаждаться их блюдами даже в труднодоступных местах.

 Дроны будут подбирать заказы из специальных "точек доставки" и отправляться к клиентам.

Генеральный директор Zipline Келлер Ринаудо Клифтон добавил, что с использованием этого сервиса еда будет доставлена "как по волшебству" — горячей и свежей, всего за несколько минут.

На старте "Zipotle" сможет доставлять заказы весом до 2,5 кг, с возможностью увеличения до 3,6 кг в будущем, сообщает New York Post.

Уточнения

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА, БЛА, в разговорной речи также беспилотник или дрон от англ. drone «трутень») — летательный аппарат без экипажа на его борту, который предназначен для управляемых или неуправляемых полетов.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
