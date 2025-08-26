Кошелёк без дыр: Миронов предлагает ежеквартальное лекарство от инфляции

Лидер партии "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов высказал предложение о введении обязательной ежеквартальной индексации заработной платы как в государственных, так и в частных организациях, привязывая ее к уровню инфляции.

Соответствующее обращение он направил премьеру Михаилу Мишустину, сообщает РИА Новости.

По мнению Миронова, индексация должна соответствовать уровню инфляции за предыдущий квартал. Он отметил, что часто индексация проводится только раз в год, и даже в бюджетной сфере она не всегда успевает за ростом цен.

На текущий момент 15,2% работающих получают зарплату в диапазоне от 22 до 40 тысяч рублей, а 20% — от 40 до 60 тысяч рублей. Миронов подчеркивает, что минимальная зарплата не должна быть ниже 60 тысяч рублей с учетом текущих цен на продукты и лекарства.

Инфля́ция (с лат. inflatio «вздутие») — устойчивое повышение общего уровня цен на товары и услуги; процесс обесценивания денег, падение их покупательной способности вследствие чрезмерного выпуска (эмиссии) или сокращения товарной массы в обращении при неизменном количестве выпущенных денег.



