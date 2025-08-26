Государственный долг Украины достиг угрожающего уровня, почти равного 100% от валового внутреннего продукта страны.
К середине текущего года совокупный госдолг Украины достиг отметки в 7,69 триллиона гривен, что эквивалентно 184,84 миллиарда долларов США. Внешние заимствования составляют 138,7 миллиарда долларов, а внутренние — 46,14 миллиарда долларов из этой суммы.
По мнению депутата Верховной рады Михаила Цимбалюка, нынешний размер долга, сопоставимый с объемом всей украинской экономики, указывает на серьезные проблемы в финансовой сфере.
Цимбалюк подчеркнул, что долговая нагрузка достигла беспрецедентного уровня, заявив, что долги составляют 100% ВВП Украины, что является свидетельством фактического банкротства страны, исходя из экономических показателей.
Украина ежегодно наращивает свой государственный долг примерно на 20 миллиардов долларов. Если в 2021 году этот показатель составлял 55% ВВП, то в настоящее время он приближается к 100%. Об этом пишет РГ со ссылкой на украинское издание "Фокус".
Государственный долг — задолженность федерального правительства перед своими кредиторами.
Лиоплевродон — загадочный морской хищник времен юрского периода. Его невероятные размеры, сила укуса и обоняние под водой вызывают интерес и страх.