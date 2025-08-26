302 тысячи тонн: добыча тихоокеанского лосося выросла

Общий объем выловленного тихоокеанского лосося на Дальнем Востоке превысил 302 тысячи тонн.
Основную массу составляет горбуша — более 221,5 тысячи тонн, однако отмечен рост доли кеты и кижуча в общей добыче.
Лидером по объему вылова является Камчатский край, где добыто 250 тысяч тонн тихоокеанских лососей, из которых 184 тысячи тонн — горбуша. Также в регионе увеличивается добыча кеты и кижуча, составившая 21,9 тысячи тонн и 3,2 тысячи тонн соответственно. Вылов нерки превысил 40,8 тысячи тонн.
По информации Fishnews, остальные дальневосточные регионы значительно отстают от Камчатки по объемам добычи. Хабаровский край занимает второе место с показателем более 22 тысяч тонн, включая 13 тысяч тонн горбуши и 8,6 тысячи тонн кеты.
В Магаданской области добыто свыше 12 тысяч тонн тихоокеанских лососей, в том числе 10 тысяч тонн горбуши и 2 тысячи тонн кеты.
В Приморском крае основную часть промысловой статистики составляет кета. Общий вылов в регионе превысил 8,8 тысячи тонн, включая более 8 тысяч тонн горбуши и 18 тонн кеты.
Сахалинская область добыла около 8,7 тысячи тонн лососевых, из которых примерно 5 тысяч тонн приходится на горбушу, а более 2 тысяч тонн — на кету.
На Чукотке на отчетную дату вылов составил 320 тонн.
Ки́жуч (лат. Oncorhynchus kisutch) — анадромный вид рыб семейства лососёвых (Salmoidae).
Ке́та или кета́ (лат. Oncorhynchus keta) — один из наиболее массовых среди лососёвых (второе место после горбуши) и самый распространённый из видов анадромных рыб семейства лососёвых. Ценный объект промысла.
Горбу́ша (лат. Oncorhynchus gorbuscha) — вид анадромных рыб из семейства лососёвых (Salmonidae). Наименьший по размерам и наиболее распространённый и быстрорастущий представитель рода тихоокеанских лососей (Oncorhynchus).
Не́рка или кра́сная, или кра́сница (лат. Oncorhynchus nerka), — вид лучепёрых рыб семейства лососёвых.
Лиоплевродон — загадочный морской хищник времен юрского периода. Его невероятные размеры, сила укуса и обоняние под водой вызывают интерес и страх.