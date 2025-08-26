Китай закручивает гайки? Акции редкоземельных компаний рванули вверх

25 августа акции китайских компаний, занятых в сфере добычи редкоземельных металлов, продемонстрировали значительный рост.

Это произошло после того, как правительство усилило контроль над данной отраслью. Агентство отмечает, что ужесточение регулирования благоприятно скажется на позициях крупных участников рынка. В пиковый момент торгов котировки следующих компаний показали существенный подъем:

JL-Mag Rare-Earth зафиксировала рост на 20%;

China Northern Rare Earth Group увеличилась на 10%;

China Rare Earth Resources and Technology прибавила 8,46%;

Zhejiang Zhongke Magnetic Industry выросла на 11,58%.

Как сообщает РБК со ссылкой на Reuters, информация о новых правилах была опубликована министерством промышленности и информационных технологий КНР в пятницу, 22 августа. Планируется создание системы для более эффективного отслеживания внутренних поставок минералов, включая регулярную отчетность перед правительством о добыче редкоземельных ресурсов.

Усиление контроля над сектором редкоземельных металлов стало необходимостью после того, как Китай установил надзор за экспортом стратегически важных минералов, что являлось ответом на торговую политику администрации президента США Дональда Трампа. Эта сфера уже подвержена строгому государственному регулированию, и параллельно Пекин проводит кампанию по борьбе с незаконной торговлей.

