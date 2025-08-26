Ипотечный капкан захлопнется: Центробанк готовит удар по банкам с платежами-сюрпризами

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Экономика

Чтобы пресечь злоупотребления с завышением стоимости жилья, Центробанк намерен ужесточить требования к резервированию для банков, практикующих неравномерные ипотечные платежи.

Уютная квартира
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Уютная квартира

В своем докладе Банк России сообщает, что это рассматривается как своего рода санкция в отношении кредитных организаций, прибегающих к подобным схемам.

Если в течение первых трех лет после выдачи ипотеки хотя бы один платеж превысит средний платеж за предыдущий год на 20%, резерв по такому кредиту будет увеличен на 50 процентных пунктов. Аналогичное увеличение резерва предусмотрено и для последующих увеличений платежей (после трех лет). По мнению ЦБ, это снизит привлекательность подобных манипуляций для банков, искусственно раздувающих цены на квартиры, а также защитит заемщиков от рисков резкого роста выплат. Новые правила будут касаться только вновь выдаваемых кредитов, пишет "Интерфакс".

Кроме того, регулятор намерен ввести новый индикатор рыночных ипотечных ставок. Для льготных программ ориентиром станет ключевая ставка, а для рыночной ипотеки — максимальное значение между доходностью 10-летних ОФЗ и усредненной за 3 месяца ключевой ставкой. Это изменение затронет как новые, так и реструктурированные кредиты.

Ожидается, что нововведения вступят в силу в первом квартале 2026 года. Ранее Центральный банк уже выражал обеспокоенность непрозрачными ипотечными схемами, используемыми банками и застройщиками, которые могут угрожать финансовой устойчивости заемщиков. После принятия ипотечного стандарта некоторые из этих схем были запрещены.

Ипоте́ка (от др.-греч. ὑποθήκη — подпорка, подставка) — вариант залога недвижимости, при котором объект недвижимости остаётся во владении и пользовании должника (в отличие от заклада), а кредитор, в случае невыполнения должником своего обязательства, приобретает право получить удовлетворение за счёт реализации данного имущества. Как любой иной залог, ипотека является способом обеспечения исполнения обязательств.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
