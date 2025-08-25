КамАЗ набирает обороты: что заставило компанию отказаться от непопулярного решения

Согласно сообщению пресс-службы "Камаза", руководство компании приняло решение отменить ранее рассматриваемый с сентября план о введении трехдневной рабочей недели.

Фото: commons.wikimedia.org by MARSEL BADYKSHIN, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Беспилотный КАМАЗ

Это решение стало возможным благодаря укреплению позиций автопроизводителя на рынке и увеличению числа заказов.

Пресс-служба подчеркнула, что действия руководства позволяют "Камазу" демонстрировать большую уверенность по сравнению с другими участниками рынка. Стабильный рост доли рынка и приток новых заказов послужили основанием для отмены приказа о трехдневной рабочей неделе, который обсуждался с сентября на финансовом комитете.

При этом констатируется, что рынок грузовых автомобилей демонстрирует признаки стабилизации на низком уровне, указывая на достижение возможной нижней точки. Несмотря на это, общая ситуация со снижением объемов продаж остается сложной. По данным компании, падение рынка грузовиков массой более 14 тонн в июле месяце составило около 60%.

В заключение пресс-служба сообщила о начале разработки производственного плана на октябрь, выразив надежду на увеличение загрузки производства в следующем месяце, пишет ТАСС.

