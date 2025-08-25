Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
КамАЗ набирает обороты: что заставило компанию отказаться от непопулярного решения

1:18
Экономика

Согласно сообщению пресс-службы "Камаза", руководство компании приняло решение отменить ранее рассматриваемый с сентября план о введении трехдневной рабочей недели.

Беспилотный КАМАЗ
Фото: commons.wikimedia.org by MARSEL BADYKSHIN, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Беспилотный КАМАЗ

Это решение стало возможным благодаря укреплению позиций автопроизводителя на рынке и увеличению числа заказов.

Пресс-служба подчеркнула, что действия руководства позволяют "Камазу" демонстрировать большую уверенность по сравнению с другими участниками рынка. Стабильный рост доли рынка и приток новых заказов послужили основанием для отмены приказа о трехдневной рабочей неделе, который обсуждался с сентября на финансовом комитете.

При этом констатируется, что рынок грузовых автомобилей демонстрирует признаки стабилизации на низком уровне, указывая на достижение возможной нижней точки. Несмотря на это, общая ситуация со снижением объемов продаж остается сложной. По данным компании, падение рынка грузовиков массой более 14 тонн в июле месяце составило около 60%.

В заключение пресс-служба сообщила о начале разработки производственного плана на октябрь, выразив надежду на увеличение загрузки производства в следующем месяце, пишет ТАСС.

Уточнения

Ры́нок — совокупность процессов и процедур, обеспечивающих обмен отдельными товарами и услугами между покупателями (потребителями) и продавцами (поставщиками).
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
