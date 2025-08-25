США и ЕС на пороге нового конфликта — виноват закон о цифровых услугах

Администрация Дональда Трампа, как сообщает Reuters, обсуждает возможность введения санкций против Европейского союза или отдельных европейских стран. Поводом стал закон ЕС о цифровых услугах (Digital Services Act, DSA), который затронул крупнейшие мировые онлайн-платформы.

Американские чиновники провели консультации по этому вопросу на прошлой неделе, однако окончательное решение в Вашингтоне пока не принято. Неясно также, какие именно меры могут быть введены и кто окажется в списке ограничений.

Что раздражает США

7 августа Reuters писало, что Белый дом поручил дипломатам в Европе активнее работать против DSA. Американцев беспокоит, что этот закон:

накладывает серьезные финансовые обязательства на компании из США,

усиливает давление на крупнейшие платформы,

и, по мнению Вашингтона, ограничивает свободу слова.

В связи с этим была запущена лоббистская кампания, цель которой — создать европейскую оппозицию закону.

Ответ Брюсселя

Еврокомиссия отреагировала жестко. Заместитель председателя Еврокомиссии, комиссар по вопросам технологического суверенитета, безопасности и демократии:

"Брюссель не намерен обсуждать в ходе торговых переговоров с США изменения в ключевых цифровых актах Евросоюза, включая закон о цифровых услугах и закон о цифровых рынках", — заявила Хенна Вирккунен.

Закон, который изменил правила игры

DSA вступил в силу в августе 2023 года. Под его действие попали 19 крупнейших платформ, среди которых Facebook и Instagram*, AliExpress, Amazon Store, AppStore, Booking и другие.

* запрещены в России, принадлежат Meta, признана экстремистской в РФ.

Главное новшество: если компании откажутся соблюдать требования, им грозит штраф до 6% от глобальной выручки.

Уточнения

Закон о цифровых услугах (ЕС) Digital Services Act, DSA — это законодательное предложение Европейской комиссии, представленное Европейскому парламенту и Европейский совету 15 декабря 2020 года.



Конфли́кт (лат. conflictus — столкнувшийся) — наиболее острый способ разрешения противоречий в интересах, целях, взглядах, происходящих в процессе социального взаимодействия, заключающийся в противодействии участников этого взаимодействия и обычно сопровождающийся негативными эмоциями, выходящий за рамки общечеловеческих ценностей, правил и норм.

