Новое приложение Сбербанка удалено из App Store — детали, которые скрывают

1:04
Экономика

Сбербанк сообщил в своем Telegram-канале, что его недавно выпущенное приложение для iPhone под названием "Активы онлайн" было удалено из App Store.

Активы онлайн
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Активы онлайн

Короткая история приложения

25 августа банк представил пользователям iOS новое приложение "Активы онлайн". Оно должно было стать заменой прежним сервисам, которые исчезли из магазина приложений после введения санкций.

Почему приложения Сбербанка исчезают из App Store

Напомним, еще 6 апреля 2022 года власти США ввели против Сбербанка и Альфа-банка полные блокирующие санкции. Они предусматривали:

  • заморозку активов этих финансовых организаций;
  • запрет для американских компаний и граждан вести с ними бизнес.
  • Именно по этой причине прежние приложения Сбербанка были удалены из App Store.

Что дальше

Пока банк не уточнил, по какой причине новое приложение снова исчезло из магазина Apple и будет ли оно восстановлено.

Уточнения

App Store — магазин приложений, разработанный компанией Apple для мобильных устройств на базе операционных систем iOS и iPadOS.

"Сберба́нк" (полное наименование — Публи́чное акционе́рное о́бщество "Сбербанк Росси́и", зарегистрированная торговая марка "Сбер") — российский финансовый конгломерат, крупнейший универсальный банк России и Восточной Европы.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
