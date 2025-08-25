Индия готовится к конфронтации: Моди ставит интересы граждан выше давления США

В преддверии введения США 50-процентных тарифов на индийскую продукцию премьер-министр Нарендра Моди подчеркнул в понедельник, что интересы аграриев, животноводов и мелких предпринимателей для него приоритетны и он не допустит их ущемления.
Не упоминая конкретных стран, премьер-министр отметил, что мировая политика сегодня во многом определяется экономическими выгодами, и каждая страна в первую очередь заботится о собственных интересах. При этом он подчеркнул важность принципов свадеши, одной из форм индийского национально-освободительного движения, подразумевавшая достижения когда-то независимости от Британской империи, и напомнил о наследии Махатмы Ганди.
"В этой связи я хочу заверить мелких предпринимателей, фермеров и животноводов, что их интересы для меня превыше всего. Мое правительство никогда не пойдет на сделки, которые могут навредить вам. Мы выдержим любое давление, но ваши интересы останутся незыблемыми", — заявил глава правительства.
27 августа — дата, установленная администрацией Дональда Трампа для введения 50-процентных пошлин на индийские товары, поставляемые на американский рынок.
Моди, находившийся с двухдневным визитом в Гуджарате, выступил перед многочисленной аудиторией в районе Никол города Ахмадабад после двухкилометрового автопробега и презентации ряда новых проектов, сообщает The Tribune.
