Индия готовится к конфронтации: Моди ставит интересы граждан выше давления США

1:34 Your browser does not support the audio element. Экономика

В преддверии введения США 50-процентных тарифов на индийскую продукцию премьер-министр Нарендра Моди подчеркнул в понедельник, что интересы аграриев, животноводов и мелких предпринимателей для него приоритетны и он не допустит их ущемления.

Фото: ru.wikipedia.org by A.Savin. is licensed under free more info здание парламента Индии

Не упоминая конкретных стран, премьер-министр отметил, что мировая политика сегодня во многом определяется экономическими выгодами, и каждая страна в первую очередь заботится о собственных интересах. При этом он подчеркнул важность принципов свадеши, одной из форм индийского национально-освободительного движения, подразумевавшая достижения когда-то независимости от Британской империи, и напомнил о наследии Махатмы Ганди.

"В этой связи я хочу заверить мелких предпринимателей, фермеров и животноводов, что их интересы для меня превыше всего. Мое правительство никогда не пойдет на сделки, которые могут навредить вам. Мы выдержим любое давление, но ваши интересы останутся незыблемыми", — заявил глава правительства.

27 августа — дата, установленная администрацией Дональда Трампа для введения 50-процентных пошлин на индийские товары, поставляемые на американский рынок.

Моди, находившийся с двухдневным визитом в Гуджарате, выступил перед многочисленной аудиторией в районе Никол города Ахмадабад после двухкилометрового автопробега и презентации ряда новых проектов, сообщает The Tribune.

Уточнения

Ры́нок — совокупность процессов и процедур, обеспечивающих обмен отдельными товарами и услугами между покупателями (потребителями) и продавцами (поставщиками).



