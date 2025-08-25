Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Жёсткий нокаут на ринге: сын Рэмпейджа Джексона в центре скандала
Аврора Киба опубликовала новое селфи с Григорием Лепсом
Удивительные результаты: витамин D против хронических заболеваний и старения
Лук против молчаливого кактуса: смесь, которая будит спящие бутоны
Плачу приличные налоги: Шаляпин разразился гневной отповедью на обвинения в тунеядстве
Роботы против человека: почему ИИ проигрывает в движениях — сенсационное исследование
Тайны космоса: как учёные изменили представление о Плутоне
Ученые: владельцы кошек реже болеют и имеют здоровую сердечно-сосудистую систему
Жевательные витамины из крупных онлайн-магазинов проверяют: они могут оказаться опасными для здоровья

Индия готовится к конфронтации: Моди ставит интересы граждан выше давления США

1:34
Экономика

В преддверии введения США 50-процентных тарифов на индийскую продукцию премьер-министр Нарендра Моди подчеркнул в понедельник, что интересы аграриев, животноводов и мелких предпринимателей для него приоритетны и он не допустит их ущемления.

здание парламента Индии
Фото: ru.wikipedia.org by A.Savin. is licensed under free more info
здание парламента Индии

Не упоминая конкретных стран, премьер-министр отметил, что мировая политика сегодня во многом определяется экономическими выгодами, и каждая страна в первую очередь заботится о собственных интересах. При этом он подчеркнул важность принципов свадеши, одной из форм индийского национально-освободительного движения, подразумевавшая достижения когда-то независимости от Британской империи, и напомнил о наследии Махатмы Ганди.

"В этой связи я хочу заверить мелких предпринимателей, фермеров и животноводов, что их интересы для меня превыше всего. Мое правительство никогда не пойдет на сделки, которые могут навредить вам. Мы выдержим любое давление, но ваши интересы останутся незыблемыми", — заявил глава правительства.

27 августа — дата, установленная администрацией Дональда Трампа для введения 50-процентных пошлин на индийские товары, поставляемые на американский рынок.

Моди, находившийся с двухдневным визитом в Гуджарате, выступил перед многочисленной аудиторией в районе Никол города Ахмадабад после двухкилометрового автопробега и презентации ряда новых проектов, сообщает The Tribune.

Уточнения

Ры́нок — совокупность процессов и процедур, обеспечивающих обмен отдельными товарами и услугами между покупателями (потребителями) и продавцами (поставщиками).
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Учёные ТУСУР получили патент на первый российский генный принтер
Наука и техника
Учёные ТУСУР получили патент на первый российский генный принтер Аудио 
Закуска по-итальянски на зиму: рецепт маринованных томатов с базиликом
Еда и рецепты
Закуска по-итальянски на зиму: рецепт маринованных томатов с базиликом Аудио 
Эксперт по путешествиям Эванс-Фиск: отдых в Албании стал дешевле, чем в Турции
Туризм
Эксперт по путешествиям Эванс-Фиск: отдых в Албании стал дешевле, чем в Турции Аудио 
Популярное
Пирамиды больше не загадка: история нам врала, но теперь мы знаем правду

Недавние археологические находки в Египте заставляют пересмотреть привычные взгляды на инженерные достижения древних цивилизаций.

Археологи обнаружили древнюю гидравлическую систему у пирамиды Джосера
Франция провела успешные испытания гиперзвуковой ракеты V-MAX
Ракета-невидимка: Франция запустила снаряд, который невозможно сбить
Прощание без прикрас: Яна Поплавская раскрыла правду об отношении певца Евдокимова к России
Убежать невозможно: почему встреча с волком заканчивается погоней
Рост цен, налогов, протесты: британцы недовольны расходами правительства на Украину Любовь Степушова Секреты ЗАЗ: как одна модель и два инвестора изменили судьбу производства Сергей Милешкин New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер
Одно удобрение в сентябре решает судьбу клубники на весь следующий год
Заготовьте лето в банке: простой способ сохранить ароматные травы — 15 минут работы и чай до весны
Хайлайтеры-капли — новинка 2025, которая сделает вашу кожу сияющей без усилий
Хайлайтеры-капли — новинка 2025, которая сделает вашу кожу сияющей без усилий
Последние материалы
Шея как хроникёр: морщины и тусклость выдают то, что ты скрываешь
Где Венеция прячет свои легенды: палаццо, в которых стены помнят больше, чем книги
Дожить до 100 лет: новое исследование раскрывает удивительный секрет здоровья
Недооцененный враг стресса: как 2 литра воды в день спасают от повышенного кортизола
Как предотвратить развитие тихого убийцы? Эксперты дали советы тем, кому за 60 лет
Кофе и счастье: как утренний напиток меняет наше настроение — результаты исследования
Абрикосы могут вызвать аллергическую реакцию у людей с аллергией на пыльцу
Что такое шоколадная киста? Вот что нужно знать о заболевании Бинди Ирвин
Первый кадр за год: Елена Темникова заинтриговала фанатов своим возвращением
Выкопайте неморозоустойчивые сорта хризантем и храните в погребе зимой
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.