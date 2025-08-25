Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Сентябрь подорожал: какие школьные товары в 2025 году бьют по кошельку родителей сильнее всего

3:02
Экономика

По предварительным данным, к началу 2025-2026 учебного года большинство школьных товаров продемонстрировали умеренный рост цен в диапазоне 4-7% или остались на уровне 2024 года.

Школьный рюкзак и набор
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Подорожали отдельные позиции

Подорожали отдельные позиции

Об этом сообщил Дмитрий Морковкин, эксперт из Финансового университета при Правительстве РФ. При этом отдельные позиции, такие как школьные тетради и ручки, подорожали более чем на 10%, однако их доля в общей стоимости школьного набора невелика (15,5 руб. и 35 руб. соответственно), сообщает karelinform.ru.

Разные варианты товаров — где-то дороже, а где-то дешевле

Специалист по мониторингу цен Константин Калугин также отметил увеличение стоимости канцтоваров, проанализировав данные федеральных и региональных сетей. Его исследование показало значительный рост цен на ручки (16,7%), линейки (18,9%), ластики (25%), точилки (21,7%), ножницы (23,4%), тетради (21,4%) и пеналы (29,3%). Калугин подчеркнул, что это средние цены, и в разных магазинах можно найти как более, так и менее дорогие варианты.

Цены в сегменте школьной формы

Анализ Росстата указывает на наибольший ценовой скачок в сегменте школьной формы:

  • брюки — +7,5%;
  • рубашки — +7%;
  • юбки — +5,9%;
  • спортивные костюмы — +5,7%;
  • трусы — +4,4%;
  • футболки — +4,3%;
  • кроссовки — +4%;
  • джемперы — +3,5%;
  • учебники — +3%;
  • электроника — +0,5%.

Морковкин указал, что цены на канцтовары и электронику росли медленнее, чем на форму, а ноутбуки даже подешевели на 4,7% из-за укрепления рубля.

Почему цены пошли вверх

Морковкин считает, что ситуация на рынке стабилизируется, а динамика цен соответствует прогнозируемой инфляции или ниже. По сравнению с 2022 годом, когда наблюдался резкий скачок цен, текущая динамика выглядит умеренной.

Эксперт связывает рост цен с увеличением логистических затрат, подорожанием топлива и нарушением цепочек поставок, а также с проблемами в международных расчетах из-за санкций. Он отметил, что для производства в России по-прежнему необходимы импортные компоненты, оплата за которые производится в юанях и долларах.

Уточнения

Монито́ринг — система постоянного наблюдения за явлениями и процессами, проходящими в окружающей среде и обществе, результаты которого служат для обоснования управленческих решений по обеспечению безопасности людей и объектов экономики.

Одно удобрение в сентябре решает судьбу клубники на весь следующий год
Заготовьте лето в банке: простой способ сохранить ароматные травы — 15 минут работы и чай до весны
Хайлайтеры-капли — новинка 2025, которая сделает вашу кожу сияющей без усилий
Хайлайтеры-капли — новинка 2025, которая сделает вашу кожу сияющей без усилий
