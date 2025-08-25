Сентябрь подорожал: какие школьные товары в 2025 году бьют по кошельку родителей сильнее всего

По предварительным данным, к началу 2025-2026 учебного года большинство школьных товаров продемонстрировали умеренный рост цен в диапазоне 4-7% или остались на уровне 2024 года.
Об этом сообщил Дмитрий Морковкин, эксперт из Финансового университета при Правительстве РФ. При этом отдельные позиции, такие как школьные тетради и ручки, подорожали более чем на 10%, однако их доля в общей стоимости школьного набора невелика (15,5 руб. и 35 руб. соответственно), сообщает karelinform.ru.
Специалист по мониторингу цен Константин Калугин также отметил увеличение стоимости канцтоваров, проанализировав данные федеральных и региональных сетей. Его исследование показало значительный рост цен на ручки (16,7%), линейки (18,9%), ластики (25%), точилки (21,7%), ножницы (23,4%), тетради (21,4%) и пеналы (29,3%). Калугин подчеркнул, что это средние цены, и в разных магазинах можно найти как более, так и менее дорогие варианты.
Анализ Росстата указывает на наибольший ценовой скачок в сегменте школьной формы:
Морковкин указал, что цены на канцтовары и электронику росли медленнее, чем на форму, а ноутбуки даже подешевели на 4,7% из-за укрепления рубля.
Морковкин считает, что ситуация на рынке стабилизируется, а динамика цен соответствует прогнозируемой инфляции или ниже. По сравнению с 2022 годом, когда наблюдался резкий скачок цен, текущая динамика выглядит умеренной.
Эксперт связывает рост цен с увеличением логистических затрат, подорожанием топлива и нарушением цепочек поставок, а также с проблемами в международных расчетах из-за санкций. Он отметил, что для производства в России по-прежнему необходимы импортные компоненты, оплата за которые производится в юанях и долларах.
Монито́ринг — система постоянного наблюдения за явлениями и процессами, проходящими в окружающей среде и обществе, результаты которого служат для обоснования управленческих решений по обеспечению безопасности людей и объектов экономики.
Недавние археологические находки в Египте заставляют пересмотреть привычные взгляды на инженерные достижения древних цивилизаций.