Сентябрь подорожал: какие школьные товары в 2025 году бьют по кошельку родителей сильнее всего

3:02 Your browser does not support the audio element. Экономика

По предварительным данным, к началу 2025-2026 учебного года большинство школьных товаров продемонстрировали умеренный рост цен в диапазоне 4-7% или остались на уровне 2024 года.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Школьный рюкзак и набор

Подорожали отдельные позиции

Об этом сообщил Дмитрий Морковкин, эксперт из Финансового университета при Правительстве РФ. При этом отдельные позиции, такие как школьные тетради и ручки, подорожали более чем на 10%, однако их доля в общей стоимости школьного набора невелика (15,5 руб. и 35 руб. соответственно), сообщает karelinform.ru.

Разные варианты товаров — где-то дороже, а где-то дешевле

Специалист по мониторингу цен Константин Калугин также отметил увеличение стоимости канцтоваров, проанализировав данные федеральных и региональных сетей. Его исследование показало значительный рост цен на ручки (16,7%), линейки (18,9%), ластики (25%), точилки (21,7%), ножницы (23,4%), тетради (21,4%) и пеналы (29,3%). Калугин подчеркнул, что это средние цены, и в разных магазинах можно найти как более, так и менее дорогие варианты.

Цены в сегменте школьной формы

Анализ Росстата указывает на наибольший ценовой скачок в сегменте школьной формы:

брюки — +7,5%;

рубашки — +7%;

юбки — +5,9%;

спортивные костюмы — +5,7%;

трусы — +4,4%;

футболки — +4,3%;

кроссовки — +4%;

джемперы — +3,5%;

учебники — +3%;

электроника — +0,5%.

Морковкин указал, что цены на канцтовары и электронику росли медленнее, чем на форму, а ноутбуки даже подешевели на 4,7% из-за укрепления рубля.

Почему цены пошли вверх

Морковкин считает, что ситуация на рынке стабилизируется, а динамика цен соответствует прогнозируемой инфляции или ниже. По сравнению с 2022 годом, когда наблюдался резкий скачок цен, текущая динамика выглядит умеренной.

Эксперт связывает рост цен с увеличением логистических затрат, подорожанием топлива и нарушением цепочек поставок, а также с проблемами в международных расчетах из-за санкций. Он отметил, что для производства в России по-прежнему необходимы импортные компоненты, оплата за которые производится в юанях и долларах.

Уточнения

Монито́ринг — система постоянного наблюдения за явлениями и процессами, проходящими в окружающей среде и обществе, результаты которого служат для обоснования управленческих решений по обеспечению безопасности людей и объектов экономики.

