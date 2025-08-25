Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Лавровый лист выделяет вещества, убивающие бактерии и нейтрализующие запах
Лолита Милявская расплакалась из-за выступления на Новой волне
Летний риск: эти нарушения чаще всего приводят к лишению водительского удостоверения
В Госдуме объяснили намерение главы Польши приравнять бандеровскую символику к фашистской
Питание долгожителей связано с минимальным употреблением мяса и сахара
Переломы вместо отдыха: Екатерина Семёнова попала в ДТП после гастролей
Душ стал оружием против старости: секреты, которые скрывали
Ветеринары уточнили, что агрессия питомца часто сигнализирует о недомогании
Нежнее не бывает: эти кабачковые лепёшки тают во рту

Эти продукты подешевели, но цены на услуги взлетели: что ждёт кошельки жителей Южного Урала

Экономика

В опубликованном Центробанком ежемесячном отчете об инфляции отмечается, что в июле на Южном Урале продукты питания показали снижение на 0,5%.

Построение финансовых графиков
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Построение финансовых графиков

Цены на непродовольственные товары изменились незначительно, уменьшившись на 0,01%. При этом услуги подорожали на 2,19%, что в основном связано с повышением тарифов на жилищно-коммунальные услуги, пишет kursdela.biz.

Годовой уровень инфляции в Челябинской области к концу июля составил 9,18%, что выше общероссийского показателя в 8,79%. До целевого уровня в 4%, установленного регулятором, еще далеко.

Подчеркивается, что в июле темпы роста цен в Челябинской области были ниже, чем в среднем по России. Это обусловлено добровольным ограничением отпускных цен со стороны местных производителей, особенно в отношении яиц, а также снижением стоимости пассажирских перевозок.

Среди продуктов питания наибольшее снижение цен зафиксировано на яйца (7,49%), плодоовощную продукцию (5,25%), чай, кофе и какао (0,64%). В сфере общественного питания цены увеличились на 1,57%, а также на хлеб (0,75%) и сыр (0,6%).

Среди непродовольственных товаров в июле снизились цены на инструменты и оборудование (2,78%), меховые изделия (2,75%) и обувь (2,09%). Наибольший рост показали лекарства (1,47%), автомобильное топливо (1,39%) и печатные издания (0,41%).

Что касается услуг, то в июле снизились цены на авиабилеты и железнодорожные билеты (в среднем на 9,05%) за счет увеличения количества предложений. Также подешевели санаторно-оздоровительные услуги (7,08%).

Наибольший рост цен зафиксирован на жилищно-коммунальные услуги и аренду (9,17%). Услуги организаций культурных мероприятий стали дороже на 1,9%, а медицинские услуги – на 1,42%.

Стоит отметить, что в июле впервые за год была зафиксирована неделя с минимальной дефляцией, но, как показали ежемесячные данные, это оказалось единичным случаем.

Уточнения

Дефля́ция (от лат. deflatio «сдувание») — снижение общего уровня цен на товары и услуги; процесс, противоположный инфляции. При этом анализируются цены в национальной валюте.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Подготовка роз к зиме без укрытия: агротехника и сорта
Садоводство, цветоводство
Подготовка роз к зиме без укрытия: агротехника и сорта Аудио 
Анализ этой вещи из Антарктиды раскроет секреты океана
Наука и техника
Анализ этой вещи из Антарктиды раскроет секреты океана Аудио 
Популярное
Пирамиды больше не загадка: история нам врала, но теперь мы знаем правду

Недавние археологические находки в Египте заставляют пересмотреть привычные взгляды на инженерные достижения древних цивилизаций.

Археологи обнаружили древнюю гидравлическую систему у пирамиды Джосера
Франция провела успешные испытания гиперзвуковой ракеты V-MAX
Ракета-невидимка: Франция запустила снаряд, который невозможно сбить
Прощание без прикрас: Яна Поплавская раскрыла правду об отношении певца Евдокимова к России
Убежать невозможно: почему встреча с волком заканчивается погоней
Рост цен, налогов, протесты: британцы недовольны расходами правительства на Украину Любовь Степушова Секреты ЗАЗ: как одна модель и два инвестора изменили судьбу производства Сергей Милешкин New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер
Заготовьте лето в банке: простой способ сохранить ароматные травы — 15 минут работы и чай до весны
Одно удобрение в сентябре решает судьбу клубники на весь следующий год
Хайлайтеры-капли — новинка 2025, которая сделает вашу кожу сияющей без усилий
Хайлайтеры-капли — новинка 2025, которая сделает вашу кожу сияющей без усилий
Последние материалы
Смесь соды и уксуса эффективно устраняет желтизну на поверхности ванны
50 евро за зонт и два шезлонга: итальянцы возмущены ценами на пляжные услуги
Свежий хлеб будет всегда под рукой: вот 3 способа получения вкусного дополнения к еде
В Курильском районе Сахалинской области приостановили продажу бензина АИ-92 населению
Диетолог Михалева предупреждает: 5 ошибок в питании тормозят похудение — избегайте их
Секреты системы охлаждения: как выбрать правильный антифриз и не угробить мотор
Шокирующая сумма: во сколько обходится проведение Новой волны
Засуха уничтожает пасеки: Болгарский мёд дорожает из-за катастрофической смертности пчёл
Билеты из Новосибирска в Дубай на Новый год от 27,6 тыс. руб. — данные S7 Airlines
Вода в бутылке работает лучше удобрений: неожиданный способ оживить теплицу
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.