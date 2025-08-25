Эти продукты подешевели, но цены на услуги взлетели: что ждёт кошельки жителей Южного Урала

В опубликованном Центробанком ежемесячном отчете об инфляции отмечается, что в июле на Южном Урале продукты питания показали снижение на 0,5%.

Цены на непродовольственные товары изменились незначительно, уменьшившись на 0,01%. При этом услуги подорожали на 2,19%, что в основном связано с повышением тарифов на жилищно-коммунальные услуги, пишет kursdela.biz.

Годовой уровень инфляции в Челябинской области к концу июля составил 9,18%, что выше общероссийского показателя в 8,79%. До целевого уровня в 4%, установленного регулятором, еще далеко.

Подчеркивается, что в июле темпы роста цен в Челябинской области были ниже, чем в среднем по России. Это обусловлено добровольным ограничением отпускных цен со стороны местных производителей, особенно в отношении яиц, а также снижением стоимости пассажирских перевозок.

Среди продуктов питания наибольшее снижение цен зафиксировано на яйца (7,49%), плодоовощную продукцию (5,25%), чай, кофе и какао (0,64%). В сфере общественного питания цены увеличились на 1,57%, а также на хлеб (0,75%) и сыр (0,6%).

Среди непродовольственных товаров в июле снизились цены на инструменты и оборудование (2,78%), меховые изделия (2,75%) и обувь (2,09%). Наибольший рост показали лекарства (1,47%), автомобильное топливо (1,39%) и печатные издания (0,41%).

Что касается услуг, то в июле снизились цены на авиабилеты и железнодорожные билеты (в среднем на 9,05%) за счет увеличения количества предложений. Также подешевели санаторно-оздоровительные услуги (7,08%).

Наибольший рост цен зафиксирован на жилищно-коммунальные услуги и аренду (9,17%). Услуги организаций культурных мероприятий стали дороже на 1,9%, а медицинские услуги – на 1,42%.

Стоит отметить, что в июле впервые за год была зафиксирована неделя с минимальной дефляцией, но, как показали ежемесячные данные, это оказалось единичным случаем.

Уточнения

Дефля́ция (от лат. deflatio «сдувание») — снижение общего уровня цен на товары и услуги; процесс, противоположный инфляции. При этом анализируются цены в национальной валюте.



