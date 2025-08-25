50 евро за зонт и два шезлонга: итальянцы возмущены ценами на пляжные услуги

Ежегодно в период Феррагосто, общенационального августовского праздника в Италии, города заметно пустеют, поскольку итальянцы традиционно направляются к побережьям и в горные регионы.
Однако этим летом привычную картину отпускного периода омрачило возмущение многих жителей страны, вызванное существенным ростом цен на пляжные услуги.
"Я не вижу смысла платить 50 евро в день за использование зонта и двух шезлонгов, — заявила Мишель Герра, решив расположиться на полотенце на одном из немногих бесплатных участков пляжа в Санта-Маринелле, прибрежном городке вблизи Рима. — Зарплаты не растут годами, а цены повышаются повсеместно".
Стагнация доходов — давняя проблема Италии. И порой масштабное общественное возмущение обеспечено, сообщает New York Times.
"Цены на пляжные зонты взлетели до небес, пляжи пустеют", — сообщала первая полоса туринской газеты La Stampa.
Другой заголовок в газете Libero гласил: "Дорогой отпуск разрушает мечты итальянцев".
Береговая линия Италии является государственной собственностью, доступ к пляжам гарантирован. Тем не менее, государство сдает участки берега в аренду более чем 7000 пляжным клубам, часто семейным предприятиям. Клубы взимают плату за пользование удобствами, включая шезлонги, зонты, душевые, раздевалки и парковку; более фешенебельные заведения предлагают даже бассейны. Летом побережье покрыто рядами разноцветных зонтов, обозначающих границы различных пляжных клубов.
В этом году стандартные дневные цены варьировались в пределах от 24 до более чем 117 долларов.
Для семьи бронирование места на пляже может быстро вылиться в значительную сумму. В Римини, на Адриатическом побережье, недельный отдых в пляжном клубе для семьи из четырех человек может стоить около 387 долларов за места у воды (места в глубине пляжа немного дешевле), не считая других расходов. В Форте-дей-Марми, престижном тосканском городе, аналогичное размещение может обойтись как минимум втрое дороже. Цены на пляжах зависят от клуба и предоставляемых услуг.
Ассоциации, представляющие пляжные клубы, утверждают, что несправедливо обвинять их в росте цен: они также сталкиваются с увеличением расходов, указывают на то, что пляжные клубы предлагают не только зонты и шезлонги, но и услуги спасателей. По их мнению, проблема не в том, что пляжные клубы слишком дороги, а в том, что итальянцы стали беднее, поскольку стоимость жизни опережает рост зарплат.
"Проблема — в кризисе среднего класса, в кризисе доходов семей, которые нуждаются в поддержке", — заявил Антонио Капаккьоне, президент Sindacato Italiano Balneari, ассоциации пляжных клубов.
По данным национального статистического агентства ISTAT, покупательная способность зарплат итальянских работников на 9% ниже уровня 2021 года. Итальянские зарплаты остаются ниже среднего уровня по Европейскому союзу, а Италия — одной из немногих стран ЕС, где отсутствует минимальная заработная плата.
