50 евро за зонт и два шезлонга: итальянцы возмущены ценами на пляжные услуги

Ежегодно в период Феррагосто, общенационального августовского праздника в Италии, города заметно пустеют, поскольку итальянцы традиционно направляются к побережьям и в горные регионы.

Рост цен на пляжные услуги

Однако этим летом привычную картину отпускного периода омрачило возмущение многих жителей страны, вызванное существенным ростом цен на пляжные услуги.

"Я не вижу смысла платить 50 евро в день за использование зонта и двух шезлонгов, — заявила Мишель Герра, решив расположиться на полотенце на одном из немногих бесплатных участков пляжа в Санта-Маринелле, прибрежном городке вблизи Рима. — Зарплаты не растут годами, а цены повышаются повсеместно".

Доходы остались на прежнем уровне

Стагнация доходов — давняя проблема Италии. И порой масштабное общественное возмущение обеспечено, сообщает New York Times.

"Цены на пляжные зонты взлетели до небес, пляжи пустеют", — сообщала первая полоса туринской газеты La Stampa. Другой заголовок в газете Libero гласил: "Дорогой отпуск разрушает мечты итальянцев".

Береговая линия Италии является государственной собственностью, доступ к пляжам гарантирован. Тем не менее, государство сдает участки берега в аренду более чем 7000 пляжным клубам, часто семейным предприятиям. Клубы взимают плату за пользование удобствами, включая шезлонги, зонты, душевые, раздевалки и парковку; более фешенебельные заведения предлагают даже бассейны. Летом побережье покрыто рядами разноцветных зонтов, обозначающих границы различных пляжных клубов.

В этом году стандартные дневные цены варьировались в пределах от 24 до более чем 117 долларов.

Для семьи место на пляже порой вне зоны доступа

Для семьи бронирование места на пляже может быстро вылиться в значительную сумму. В Римини, на Адриатическом побережье, недельный отдых в пляжном клубе для семьи из четырех человек может стоить около 387 долларов за места у воды (места в глубине пляжа немного дешевле), не считая других расходов. В Форте-дей-Марми, престижном тосканском городе, аналогичное размещение может обойтись как минимум втрое дороже. Цены на пляжах зависят от клуба и предоставляемых услуг.

Ассоциации, представляющие пляжные клубы, утверждают, что несправедливо обвинять их в росте цен: они также сталкиваются с увеличением расходов, указывают на то, что пляжные клубы предлагают не только зонты и шезлонги, но и услуги спасателей. По их мнению, проблема не в том, что пляжные клубы слишком дороги, а в том, что итальянцы стали беднее, поскольку стоимость жизни опережает рост зарплат.

"Проблема — в кризисе среднего класса, в кризисе доходов семей, которые нуждаются в поддержке", — заявил Антонио Капаккьоне, президент Sindacato Italiano Balneari, ассоциации пляжных клубов.

Итальянские зарплаты ниже среднего уровня по ЕС

По данным национального статистического агентства ISTAT, покупательная способность зарплат итальянских работников на 9% ниже уровня 2021 года. Итальянские зарплаты остаются ниже среднего уровня по Европейскому союзу, а Италия — одной из немногих стран ЕС, где отсутствует минимальная заработная плата.

