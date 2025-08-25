Молочные реки, горькие берега: кто спас Чекмагушевский завод в Башкирии от забвения

В Башкирии завершилась продажа имущества обанкротившегося Чекмагушевского молочного завода, ранее входившего в холдинг "Башмилк".

Сумма сделки и покупатель

По словам конкурсного управляющего, имущественный комплекс и активы, принадлежавшие владельцу Александру Никитину, были проданы за 141 миллион рублей, сообщает mkset.ru.

Начальная стоимость активов составляла 146,9 миллиона рублей, но в ходе торгов была снижена до минимального значения. Единственным участником аукциона стала компания "Дейри" из Дюртюлинского района, специализирующаяся на производстве молочной продукции, в частности, сливочного масла.

История банкротства и попытки продажи

Процедура банкротства была начата в сентябре 2021 года. Попытки реализации имущества предпринимались с 2022 года: трижды в 2023 году, дважды в 2024 году и еще два раза в 2025 году. За это время цена активов упала с 415 миллионов рублей до финальной суммы продажи.

Судебные разбирательства и долги

В июне 2022 года Россельхозбанк подал иск о взыскании 1,93 миллиарда рублей с бывшего руководителя завода Сергея Кузина и Александра Никитина в рамках субсидиарной ответственности. Реализация имущества завода стала одним из этапов урегулирования долговых обязательств.

Планы нового владельца

Новый владелец, компания "Дейри", планирует использовать приобретенную площадку для производственных целей, однако детали дальнейшего развития пока не разглашаются. Данная сделка завершила период неопределенности в отношении судьбы значимого башкирского молочного предприятия.

