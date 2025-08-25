Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Свежий хлеб будет всегда под рукой: вот 3 способа получения вкусного дополнения к еде
В Курильском районе Сахалинской области приостановили продажу бензина АИ-92 населению
Диетолог Михалева предупреждает: 5 ошибок в питании тормозят похудение — избегайте их
Секреты системы охлаждения: как выбрать правильный антифриз и не угробить мотор
Шокирующая сумма: во сколько обходится проведение Новой волны
Засуха уничтожает пасеки: Болгарский мёд дорожает из-за катастрофической смертности пчёл
Билеты из Новосибирска в Дубай на Новый год от 27,6 тыс. руб. — данные S7 Airlines
Вода в бутылке работает лучше удобрений: неожиданный способ оживить теплицу
Учёные из CityUHK создали транзисторы, способные преодолеть пределы закона Мура

Молочные реки, горькие берега: кто спас Чекмагушевский завод в Башкирии от забвения

1:52
Экономика

В Башкирии завершилась продажа имущества обанкротившегося Чекмагушевского молочного завода, ранее входившего в холдинг "Башмилк".

Молоко
Фото: mos.ru by Евгений Самарин, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Молоко

Сумма сделки и покупатель

По словам конкурсного управляющего, имущественный комплекс и активы, принадлежавшие владельцу Александру Никитину, были проданы за 141 миллион рублей, сообщает mkset.ru.

Начальная стоимость активов составляла 146,9 миллиона рублей, но в ходе торгов была снижена до минимального значения. Единственным участником аукциона стала компания "Дейри" из Дюртюлинского района, специализирующаяся на производстве молочной продукции, в частности, сливочного масла.

История банкротства и попытки продажи

Процедура банкротства была начата в сентябре 2021 года. Попытки реализации имущества предпринимались с 2022 года: трижды в 2023 году, дважды в 2024 году и еще два раза в 2025 году. За это время цена активов упала с 415 миллионов рублей до финальной суммы продажи.

Судебные разбирательства и долги

В июне 2022 года Россельхозбанк подал иск о взыскании 1,93 миллиарда рублей с бывшего руководителя завода Сергея Кузина и Александра Никитина в рамках субсидиарной ответственности. Реализация имущества завода стала одним из этапов урегулирования долговых обязательств.

Планы нового владельца

Новый владелец, компания "Дейри", планирует использовать приобретенную площадку для производственных целей, однако детали дальнейшего развития пока не разглашаются. Данная сделка завершила период неопределенности в отношении судьбы значимого башкирского молочного предприятия.

Уточнения

Акти́в (англ  asset) — часть бухгалтерского баланса (левая сторона), отражающая состав и стоимость имущества организации на определённую дату; совокупность имущества, принадлежащего юридическому лицу или предпринимателю.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Анализ этой вещи из Антарктиды раскроет секреты океана
Наука и техника
Анализ этой вещи из Антарктиды раскроет секреты океана Аудио 
Протокол и запись разговора защищают водителя при проверке сотрудника ГАИ
Авто
Протокол и запись разговора защищают водителя при проверке сотрудника ГАИ Аудио 
Рецепт травяного чая на зиму с мятой и листьями смородины
Еда и рецепты
Рецепт травяного чая на зиму с мятой и листьями смородины Аудио 
Популярное
Пирамиды больше не загадка: история нам врала, но теперь мы знаем правду

Недавние археологические находки в Египте заставляют пересмотреть привычные взгляды на инженерные достижения древних цивилизаций.

Археологи обнаружили древнюю гидравлическую систему у пирамиды Джосера
Франция провела успешные испытания гиперзвуковой ракеты V-MAX
Ракета-невидимка: Франция запустила снаряд, который невозможно сбить
Прощание без прикрас: Яна Поплавская раскрыла правду об отношении певца Евдокимова к России
Убежать невозможно: почему встреча с волком заканчивается погоней
Секреты ЗАЗ: как одна модель и два инвестора изменили судьбу производства Сергей Милешкин Мерц и фон дер Ляйен ведут Европу в никуда. Цена политической слепоты — банкротство Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер
Заготовьте лето в банке: простой способ сохранить ароматные травы — 15 минут работы и чай до весны
Хайлайтеры-капли — новинка 2025, которая сделает вашу кожу сияющей без усилий
Одно удобрение в сентябре решает судьбу клубники на весь следующий год
Одно удобрение в сентябре решает судьбу клубники на весь следующий год
Последние материалы
Сделка на миллионы: Рита Дакота продала недвижимость в Москве, включая квартиру и машину
Морозильник работает на износ? Эта хитрость продлит ему жизнь
Грязь грязью, а ремонт — по расписанию: метод, который спасёт трансмиссию, даже если авто увязло по колёса
Уролог Мартазинова: кровь в моче — первый и главный симптом рака мочевого пузыря
Лимонное дерево сбрасывает цветы? Виновата невидимая ошибка с ветками
От жары до горного холода и от уличной еды до ресторанов: как подготовиться к поездке в Индию
Тайны материнства: как Валентина Иванова справляется без Тимати с новорождённой дочерью
Водителям напомнили о видах надписей на авто, за которые можно получить штраф
Молочные реки, горькие берега: кто спас Чекмагушевский завод в Башкирии от забвения
Рыба-пила достигает 7 метров и занесена в список исчезающих видов
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.