Трамп заставил мир скупать золото? Однако есть нюанс

Военные конфликты, непредсказуемая торговая политика президента США Дональда Трампа создают риски и неопределенность в мировой экономике.

Золото как безопасный актив

Это побуждает инвесторов рассматривать золото как безопасный актив, что увеличивает его ценность. После мирового финансового кризиса в 2009 году золото стало доступным для торговли, как и другие активы, и сейчас может стать основой инвестиционного портфеля.

Статус американского доллара под сомнением

Как известно, статус доллара США как мировой валюты под угрозой. Однако все еще является резервной валютой для центральных банков и используется для международных расчетов, включая сделки с основными товарами. Но неопределенность, которая создается Трампом, усугубляет сомнения в надежности доллара. Это заставляет центральные банки увеличивать запасы золота в качестве альтернативного резервного актива.

Ограниченное предложение — спрос на высоте

Золото остается ценным благодаря ограниченному предложению и высокому спросу, как в ювелирной промышленности, так и в производстве. Его внутренняя ценность признана во всем мире, что гарантирует его популярность и востребованность.

Не средство защиты от падения акций

И все-таки нужно понимать, что золото — это только один из инвестиционных активов, отражающий рыночные тенденции. Поэтому каким бы надежным ни казалось золото, оно тоже может потерять свою привлекательность в трудные времена, сообщает asiatimes.

