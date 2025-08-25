Трамп заставил мир скупать золото? Однако есть нюанс

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:38
Экономика

Военные конфликты, непредсказуемая торговая политика президента США Дональда Трампа создают риски и неопределенность в мировой экономике.

Груда золотых слитков
Фото: pixabay by Стивбидмид, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Груда золотых слитков

Золото как безопасный актив

Это побуждает инвесторов рассматривать золото как безопасный актив, что увеличивает его ценность. После мирового финансового кризиса в 2009 году золото стало доступным для торговли, как и другие активы, и сейчас может стать основой инвестиционного портфеля.

Статус американского доллара под сомнением

Как известно, статус доллара США как мировой валюты под угрозой. Однако все еще является резервной валютой для центральных банков и используется для международных расчетов, включая сделки с основными товарами. Но неопределенность, которая создается Трампом, усугубляет сомнения в надежности доллара. Это заставляет центральные банки увеличивать запасы золота в качестве альтернативного резервного актива.

Ограниченное предложение — спрос на высоте

Золото остается ценным благодаря ограниченному предложению и высокому спросу, как в ювелирной промышленности, так и в производстве. Его внутренняя ценность признана во всем мире, что гарантирует его популярность и востребованность.

Не средство защиты от падения акций

И все-таки нужно понимать, что золото — это только один из инвестиционных активов, отражающий рыночные тенденции. Поэтому каким бы надежным ни казалось золото, оно тоже может потерять свою привлекательность в трудные времена, сообщает asiatimes.

Уточнения

Акти́в (англ  asset) — часть бухгалтерского баланса (левая сторона), отражающая состав и стоимость имущества организации на определённую дату; совокупность имущества, принадлежащего юридическому лицу или предпринимателю.
 

