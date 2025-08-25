Северная столица инноваций: как Петрозаводск станет главным индустриальным драйвером Карелии

В Петрозаводске ожидается значительный рост инвестиций в основной капитал — в 2025 году планируется 25,4 млрд рублей, что выше предыдущих 23,7 млрд рублей в 2023 году. Эти цифры — результат конкретных проектов, которые создали более 5000 рабочих мест за последние два года.

Глава города Инна Сергеевна Колыхматова отмечает, что Петрозаводск, город с населением более 234 тыс. человек (45% населения региона), играет ключевую роль в экономике Республики Карелия.

Революция в судостроении

Исторически Петрозаводск известен как кузница технологий, и сейчас он снова в центре инноваций. Онежский судостроительно-судоремонтный завод запускает проект по созданию первой цифровой верфи в стране, что позволит значительно увеличить мощности по обработке металла и создать более 500 новых рабочих мест.

Глава Карелии Артур Парфенчиков подчеркивает: за последние пять лет республика занимает первое место по динамике инвестиций в Северо-Западном ФО.

Санкции как стимул

Карелия не только преодолевает вызовы внешнего давления, но и использует их для роста. Например, ООО "Амкодор-Онего" запустила в России импортозамещающее производство лесозаготовительной техники, генерируя 378 новых рабочих мест, пишет ИА RuNews24.ru.

Инна Сергеевна также упоминает о значительном промышленном потенциале города, который успешно диверсифицируется.

Инновации и цифровизация

В Петрозаводске активно развиваются высокие технологии: инженеры создают уникальные пожарные роботы, а компания "Петрозаводскмаш" осуществила запуск Центра компетенции по производству высокотехнологичных отливок.

Туристический потенциал

Помимо своей промышленной мощи Петрозаводск славится удивительным туристическим потенциалом. Этот город на берегу Онежского озера, второго по величине в Европе, является ключом к множеству достопримечательностей.

Особенно выделяется близость к острову Кижи с его великолепным архитектурным ансамблем, который занесен в список ЮНЕСКО. Это значит, что Петрозаводск — ворота к одному из самых известных мест в России.

Инна Сергеевна Колыхматова отмечает, что в городе хорошо развита туристическая инфраструктура, включающая 79 памятников архитектуры, 17 музеев и более 20 современных скульптур.

Что касается инвестиций в туристическую сферу, они уже начинают приносить плоды: в 2025 году планируется открыть три новые гостиницы, включая четырехзвездочную "Тайвас" с инвестициями в 295 миллионов рублей. Завершится строительство и других гостиниц, которые поднимут комфорт для туристов на новый уровень.

