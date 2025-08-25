Иностранные слова на витринах под запретом? Надписи можно оставить, но с оговоркой

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Гендиректор PR Partner Анисимова: иностранные слова на вывесках разрешат с переводом
Экономика

Согласно новому закону, все вывески, таблички и указатели должны быть на русском языке с 1 января 2026 года. Это касается и надписей вроде sale, coffee и open. Можно будет использовать иностранные слова, но только при наличии равнозначного оформления на русском.

Магазин одежды
Фото: commons.wikimedia.org by Kolforn, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Магазин одежды

Тем не менее, бизнес в Тюмени не спешит менять свои вывески. Эксперты и участники рынка поделились информацией с РБК Тюмень. По данным платформы "Онлайн патент", за первое полугодие 2025 года в Тюменской области зарегистрировали на 54% меньше товарных знаков, чем в прошлом году. Общее количество заявок снизилось с 392 до 179, а оформление на кириллице уменьшилось на 62%, на латинице — на 50%. Эта тенденция наблюдается по всей стране и отражает объективные экономические условия.

Гендиректор PR Partner Инна Анисимова заметила, что новые нормы призваны унифицировать оформление, но не требуют полного отказа от иностранных надписей. Она также уточнила, что изменения не касаются исторических названий и зарегистрированных товарных знаков, таких как Nike и Samsung, а также дипломатических миссий и международных спортивных организаций.

Дмитрий Петрулев, основатель креативного агентства FOL’GA, связывает текущую динамику регистрации новых товарных знаков с тем, что многие компании не спешат их регистрировать, пока угроза штрафов не стала слишком близкой. Кроме того, для некоторых фирм важно сохранить свою узнаваемость на международном рынке. 

Уточнения

Би́знес (англ. business — дело, занятие, предприятие; русский язык заимствовал слово, возможно, через посредство фр. business или непосредственно из английского), также предпринимательство — деятельность, направленная на систематическое получение прибыли.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
