Изюм в опале? Россия переключилась на китайский виноград

Статистика Поднебесной: Россия увеличила закупки китайского винограда в 3 раза
1:32
Экономика

В этом году Россия значительно увеличила импорт китайского винограда, закупая в три раза больше, чем раньше.

Виноград
Фото: commons.wikimedia.org
Виноград

С января по июль 2025 года Китай экспортировал свежий виноград в Россию на сумму 28,5 миллиона долларов, что на 3,1 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Объем поставок достиг 16,1 тысячи тонн, увеличившись на 2,8 раза, согласно данным китайской статистики.

С другой стороны, закупки изюма из Китая сократились в 17 раз: поставки составили лишь 85,8 тысячи долларов, что значительно меньше, чем в прошлом году. Физические объемы поставок изюма упали даже еще больше — в 23,5 раза, составив всего 41,1 тонны, сообщает РИА Новости.

Основные страны, которые закупают китайский изюм, это:

1. Германия — закупила на 10,7 миллиона долларов за семь месяцев. 
2. Великобритания — 7,7 миллиона долларов. 
3. Япония — 6,2 миллиона долларов. 
4. Австралия — 5,1 миллиона долларов. 
5. Объединенные Арабские Эмираты — 4,6 миллиона долларов. 

Уточнения

Импорт (от лат. importare — ввозить, привозить, вводить) — ввоз товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности и тому подобное на таможенную территорию государства или страны из-за границы без обязательств на обратный вывоз.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
