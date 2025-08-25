Карри-мания: студент разжигает аппетит Сингапура своим уникальным бизнесом по производству слоек

Сингапурский студент запустил бизнес по продаже слойки с карри: история успеха

23-летний студент второго курса финансов в Сингапурском университете социальных наук начал бизнес по продаже слойки с карри в декабре.

Лиму приходится совмещать учебу с бизнесом, и это нелегко — ему пришлось отказаться от социальной жизни, отвечать на звонки поставщиков во время занятий. Его родители всегда работали в сфере продуктов питания, ранее управляли рестораном и киоском.

Свой бизнес он начал с продажи слойки с карри — популярной закуски, которую легко приготовить. Первый магазин он открыл в районе Чанги, рядом с аэропортом, собрав 10 000 сингапурских долларов. Сейчас у него три заведения и четыре сотрудника. Лим продает около 1000 слоек в день, а общий объем продаж колеблется от 1500 до 2000 сингапурских долларов, сообщает Business Insider.

