Карри-мания: студент разжигает аппетит Сингапура своим уникальным бизнесом по производству слоек

Экономика

23-летний студент второго курса финансов в Сингапурском университете социальных наук  начал бизнес по продаже слойки с карри в декабре. 

Лиму приходится совмещать учебу с бизнесом, и это нелегко — ему пришлось отказаться от социальной жизни, отвечать на звонки поставщиков во время занятий. Его родители всегда работали в сфере продуктов питания, ранее управляли рестораном и киоском.

Свой бизнес он начал с продажи слойки с карри — популярной закуски, которую легко приготовить. Первый магазин он открыл в районе Чанги, рядом с аэропортом, собрав 10 000 сингапурских долларов. Сейчас у него три заведения и четыре сотрудника. Лим продает около 1000 слоек в день, а общий объем продаж колеблется от 1500 до 2000 сингапурских долларов, сообщает Business Insider.

Уточнения

Слоёное тесто — тесто, используемое при выпечке слоёных пирожков, булочек, самсы, других кулинарных изделий. Характерной особенностью слоёного теста является то, что основным его компонентом является масло (животное или растительное), составляющее по весу почти столько же, сколько и мука. «Слойкой» на профессиональном языке кулинаров может называться само тесто.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
