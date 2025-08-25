Экономия или стратегия? Starbucks удивляет решением по производству кофе

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Starbucks сокращает производство кофе в США ради снижения затрат: детали
Экономика

Starbucks объявила о сокращении производства на своих заводах, которые обжаривают и упаковывают кофейные зерна в США, на два дня в неделю.

Кофе Starbucks
Фото: flickr.com by Richard Allaway, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Кофе Starbucks

Это решение направлено на снижение затрат. Пять заводов, находящихся в Джорджии, Южной Каролине, Пенсильвании, Неваде и Вашингтоне, с января перейдут на новый пятидневный график работы.

В компании самостоятельно закупают, обжаривают и распространяют большую часть кофе, включая порошок для фраппучино и светлую обжарку эспрессо.

Starbucks пытается поднять свои продажи после шести кварталов снижения. Генеральный директор Брайан Никкол планирует привлечь больше клиентов, обновляя интерьер кафе и добавляя новые посадочные места. Кроме того, меняется меню и улучшается обслуживание, чтобы сократить время ожидания, передает Bloomberg.

Starbucks Corporation, «Ста́рбакс» — американская компания по продаже кофе и одноимённая сеть кофеен. Основана в Сиэтле (штат Вашингтон) в 1971 году. На сентябрь 2020 года сеть Starbucks объединяла свыше 32 тысяч торговых точек в 75 странах мира (из них 8 тысяч работают в США).
 

