Несчастный случай на руднике Rio Tinto обернулся приостановкой разработки

Компания Rio Tinto Group приостановила работы на своем железорудном проекте Симанду в Гвинее после гибели рабочего.
В заявлении не раскрыли причины несчастного случая и его влияние на дальнейшую разработку рудника.
Ожидалось, что первый экспорт высококачественной железной руды с этого месторождения в Западной Африке пройдет в ноябре, но теперь неясно, повлияет ли приостановка на эти планы.
Компания сообщила, что вся деятельность на руднике SimFer сейчас остановлена, и они оказывают поддержку коллегам, пострадавшим в результате инцидента, пишет Bloomberg.
Гвине́я — государство в Западной Африке. Граничит на севере с Сенегалом, на севере и северо-востоке с Мали, на востоке с Кот-д’Ивуаром, на юге с Либерией, на юго-западе с Сьерра-Леоне, на северо-западе с Гвинея-Бисау. С запада омывается Атлантическим океаном. Столица — Конакри.
