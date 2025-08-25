Несчастный случай на руднике Rio Tinto обернулся приостановкой разработки

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Bloomberg: Rio Tinto приостановила проект Simandou в Гвинее из-за гибели рабочего
Экономика

Компания Rio Tinto Group приостановила работы на своем железорудном проекте Симанду в Гвинее после гибели рабочего.

Фото: commons.wikimedia.org by Chipcity, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
В заявлении не раскрыли причины несчастного случая и его влияние на дальнейшую разработку рудника.

Ожидалось, что первый экспорт высококачественной железной руды с этого месторождения в Западной Африке пройдет в ноябре, но теперь неясно, повлияет ли приостановка на эти планы.

Компания сообщила, что вся деятельность на руднике SimFer сейчас остановлена, и они оказывают поддержку коллегам, пострадавшим в результате инцидента, пишет Bloomberg.

Гвине́я — государство в Западной Африке. Граничит на севере с Сенегалом, на севере и северо-востоке с Мали, на востоке с Кот-д’Ивуаром, на юге с Либерией, на юго-западе с Сьерра-Леоне, на северо-западе с Гвинея-Бисау. С запада омывается Атлантическим океаном. Столица — Конакри.
 

