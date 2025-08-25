Россияне за полгода потратили в ресторанах 3,6 трлн рублей: кто и где устанавливает новые рекорды

Согласно данным СберАналитики, россияне увеличили расходы в заведениях общепита: за первые шесть месяцев 2025 года рестораны, кафе и фастфуд получили от клиентов 3,6 триллиона рублей, что на 22% выше показателя за аналогичный период 2024 года. Аналитики отметили, что средний чек посетителей вырос на 10% и достиг 580 рублей.

Рекордные счета

Самые дорогие посещения отмечались в московских и подмосковных ресторанах, а также в заведениях Краснодара.

Москва — 4,8 млн рублей за один счёт.

Краснодар — 3,9 млн рублей.

Московская область — 3,6 млн рублей.

Кто лидирует: фастфуд или рестораны

Исследование показало, что большинство оплат приходится на фастфуд — 81% всех операций, тогда как кафе и рестораны получают только 15% чеков. При этом по сумме транзакций лидируют заведения быстрого питания, которые получили 61% оборота, в то время как кафе и рестораны — 34%. Средний чек на предприятиях фастфуда составил 434 рубля, а в ресторанах и кафе — 1278 рублей, пишет "Рамблер".

Где больше всего тратят

По расходам на рестораны лидируют крупнейшие города:

Москва — около 16 тыс. рублей на человека в год;

Санкт-Петербург — около 13 тыс. рублей;

Средний показатель по стране — 9,4 тыс. рублей.

Уточнения

Обще́ственное пита́ние сокр.: общепи́т — отрасль народного хозяйства, совокупность предприятий, занимающихся производством, реализацией и организацией потребления кулинарной продукции.

