Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Когда авто разряжается, а закрыть его можно только акробатическим трюком: как запереть авто без электричества
5000 рабочих мест — только начало: дерзкие планы Петрозаводска на 2025 год
Антиперспиранты и ионофорез помогают при избыточном потоотделении
Виктория Цыганова раскритиковала Киркорова и Лолиту за балаган на Новой волне
После взрыва в TikTok: как кокошник Кадышевой стал предметом споров и где его можно купить сейчас
Забудьте об A380: Turkish Airlines делает ставку на новый авиапарк
La Razon: кардиолог Рохас опроверг мнение о повышении давления от кофе
Медики советуют проходить до 8 тысяч шагов в день для сохранения активности после 60 лет
Кудрявцева отрицательно ответила на вопрос, планирует ли она снова стать мамой

Россияне за полгода потратили в ресторанах 3,6 трлн рублей: кто и где устанавливает новые рекорды

1:42
Экономика

Согласно данным СберАналитики, россияне увеличили расходы в заведениях общепита: за первые шесть месяцев 2025 года рестораны, кафе и фастфуд получили от клиентов 3,6 триллиона рублей, что на 22% выше показателя за аналогичный период 2024 года. Аналитики отметили, что средний чек посетителей вырос на 10% и достиг 580 рублей.

Чаевые в кафе
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Чаевые в кафе

Рекордные счета

Самые дорогие посещения отмечались в московских и подмосковных ресторанах, а также в заведениях Краснодара.

  • Москва — 4,8 млн рублей за один счёт.
  • Краснодар — 3,9 млн рублей.
  • Московская область — 3,6 млн рублей.

Кто лидирует: фастфуд или рестораны

Исследование показало, что большинство оплат приходится на фастфуд — 81% всех операций, тогда как кафе и рестораны получают только 15% чеков. При этом по сумме транзакций лидируют заведения быстрого питания, которые получили 61% оборота, в то время как кафе и рестораны — 34%. Средний чек на предприятиях фастфуда составил 434 рубля, а в ресторанах и кафе — 1278 рублей, пишет "Рамблер".

Где больше всего тратят

По расходам на рестораны лидируют крупнейшие города:

  • Москва — около 16 тыс. рублей на человека в год;
  • Санкт-Петербург — около 13 тыс. рублей;
  • Средний показатель по стране — 9,4 тыс. рублей.

Уточнения

Обще́ственное пита́ние сокр.: общепи́т — отрасль народного хозяйства, совокупность предприятий, занимающихся производством, реализацией и организацией потребления кулинарной продукции.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Немецкая овчарка, акита-ину и колли признаны символами собачьей преданности
Домашние животные
Немецкая овчарка, акита-ину и колли признаны символами собачьей преданности Аудио 
Кабачок в фарше делает котлеты сочными и нежными
Еда и рецепты
Кабачок в фарше делает котлеты сочными и нежными Аудио 
Франция провела успешные испытания гиперзвуковой ракеты V-MAX
Наука и техника
Франция провела успешные испытания гиперзвуковой ракеты V-MAX Аудио 
Популярное
Пирамиды больше не загадка: история нам врала, но теперь мы знаем правду

Недавние археологические находки в Египте заставляют пересмотреть привычные взгляды на инженерные достижения древних цивилизаций.

Археологи обнаружили древнюю гидравлическую систему у пирамиды Джосера
Поплавская: певец Евдокимов ненавидел Россию, но любил российские рубли
Прощание без прикрас: Яна Поплавская раскрыла правду об отношении певца Евдокимова к России
Ракета-невидимка: Франция запустила снаряд, который невозможно сбить
Убежать невозможно: почему встреча с волком заканчивается погоней
Секреты ЗАЗ: как одна модель и два инвестора изменили судьбу производства Сергей Милешкин Мерц и фон дер Ляйен ведут Европу в никуда. Цена политической слепоты — банкротство Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер
Заготовьте лето в банке: простой способ сохранить ароматные травы — 15 минут работы и чай до весны
Хайлайтеры-капли — новинка 2025, которая сделает вашу кожу сияющей без усилий
Одно удобрение в сентябре решает судьбу клубники на весь следующий год
Одно удобрение в сентябре решает судьбу клубники на весь следующий год
Последние материалы
Шарпей и ши-тцу рекомендованы для владельцев, предпочитающих домашний уют
Легкая выгода или минное поле: плюсы и минусы покупки авто в салоне и с рук
Ганчев: карта Украины в Белом доме не отражает ситуацию на фронте
Сочные тефтели с рисом и овощами в соусе: рецепт для домашнего ужина
Челябинец покорил Босфор и пересёк границу двух континентов с флагом в руках
Мерц и фон дер Ляйен ведут Европу в никуда. Цена политической слепоты — банкротство
La Razon: врач Ассал предупредил о риске операции из-за частого использования смартфона
Божена Рынска сообщила о заражении COVID-19, обвинив в этом Валерия Меладзе
Россияне за полгода потратили в ресторанах 3,6 трлн рублей: кто и где устанавливает новые рекорды
Вспахайте огород осенью, чтобы слизни не смогли перезимовать в земле
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.