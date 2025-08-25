Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Кардиолог сравнил вред обычных и электронных сигарет
Баклажанная икра: пошаговый рецепт приготовления
Мириам Марголис рассказала о сожалении из-за пренебрежения здоровьем в молодости
Эти привычки могут аукнуться уже в 20 лет: названы главные враги здоровья сердца
Внесите азотные удобрения, если мох появился на солнечном газоне
Microbiology Spectrum: вещество из клёна предложили как замену антисептикам для рта
Не удержавших Филиппа Киркорова на Новой волне в Казани танцоров уволили
Японская Orbital Lasers создаст прототип лазерной системы очистки орбиты к 2027 году
Мебель из поддонов, клумбы в вёдрах и этажерки из досок используют для декора дачи

Картофель с привкусом горечи: как жителя Липецка лишили денег через экран смартфона

Житель Липецка потерял 40 тысяч рублей при покупке картофеля через демонстрацию экрана
0:58
Экономика

Житель Липецка купил 20 мешков молодого картофеля через сайт бесплатных объявлений и стал жертвой мошенников.

Картошка, картофель
Фото: Own work by 3268zauber, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Картошка, картофель

По информации LipetskMedia, 45-летний мужчина нашел выгодное предложение от продавца из Воронежской области, который обещал привезти картофель на личной "Газели". Продавец потребовал оплату бензина и половину стоимости товара в задаток.

Мужчина перечислил деньги на карту, после чего продавец заявил, что платёж не прошёл, и попросил включить режим демонстрации экрана на смартфоне и открыть мобильное банковское приложение.

В результате мошенники получили доступ к номерам карт и банковским кодам, после чего с карты липчанина списали 40 тысяч рублей.

Эксперты предупреждают, что подобные схемы обмана становятся всё более изощрёнными, и призывают россиян быть осторожными при онлайн-покупках с предоплатой.

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae). Клубни картофеля являются важным пищевым продуктом. 

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Франция провела успешные испытания гиперзвуковой ракеты V-MAX
Наука и техника
Франция провела успешные испытания гиперзвуковой ракеты V-MAX Аудио 
Поплавская: певец Евдокимов ненавидел Россию, но любил российские рубли
Российский шоу-бизнес
Поплавская: певец Евдокимов ненавидел Россию, но любил российские рубли Аудио 
Популярное
Пирамиды больше не загадка: история нам врала, но теперь мы знаем правду

Недавние археологические находки в Египте заставляют пересмотреть привычные взгляды на инженерные достижения древних цивилизаций.

Археологи обнаружили древнюю гидравлическую систему у пирамиды Джосера
Поплавская: певец Евдокимов ненавидел Россию, но любил российские рубли
Прощание без прикрас: Яна Поплавская раскрыла правду об отношении певца Евдокимова к России
Ракета-невидимка: Франция запустила снаряд, который невозможно сбить
Убежать невозможно: почему встреча с волком заканчивается погоней
Покупка автомобиля с пробегом должна быть вдумчивой и осторожной Сергей Милешкин Разведка США ликвидирует доступ Украины к секретной информации. Британия выведена из союзников Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер
Заготовьте лето в банке: простой способ сохранить ароматные травы — 15 минут работы и чай до весны
Хайлайтеры-капли — новинка 2025, которая сделает вашу кожу сияющей без усилий
Одно удобрение в сентябре решает судьбу клубники на весь следующий год
Одно удобрение в сентябре решает судьбу клубники на весь следующий год
Последние материалы
Картофельные лепешки с хрустящей корочкой и плавленым сыром
Фильм Кей-поп-охотницы на демонов стал главным кинопрорывом 2025 года на Netflix
МВД России закрыло крупнейший сайт с персональными данными граждан
Макияж, который работает против морщин: правила и акценты
Августовские посевы: список скороспелых овощей и зелени для огорода
Асаны и штанги: как два разных мира помогают развивать тело гармонично
Военный аналитик объяснил сообщения украинских СМИ о новой мощной ракете ВСУ
Экс-сотрудники Twitter* ведут переговоры о многомиллионной компенсации после увольнений 2022 года
У Германии больше нет денег для системы всеобщего благосостояния
Нефролог Сагова назвала лимоны и клетчатку полезными при склонности к камням в почках
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.