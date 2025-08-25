Картофель с привкусом горечи: как жителя Липецка лишили денег через экран смартфона

Житель Липецка купил 20 мешков молодого картофеля через сайт бесплатных объявлений и стал жертвой мошенников.
По информации LipetskMedia, 45-летний мужчина нашел выгодное предложение от продавца из Воронежской области, который обещал привезти картофель на личной "Газели". Продавец потребовал оплату бензина и половину стоимости товара в задаток.
Мужчина перечислил деньги на карту, после чего продавец заявил, что платёж не прошёл, и попросил включить режим демонстрации экрана на смартфоне и открыть мобильное банковское приложение.
В результате мошенники получили доступ к номерам карт и банковским кодам, после чего с карты липчанина списали 40 тысяч рублей.
Эксперты предупреждают, что подобные схемы обмана становятся всё более изощрёнными, и призывают россиян быть осторожными при онлайн-покупках с предоплатой.
