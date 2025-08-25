Картофель с привкусом горечи: как жителя Липецка лишили денег через экран смартфона

Житель Липецка потерял 40 тысяч рублей при покупке картофеля через демонстрацию экрана

Житель Липецка купил 20 мешков молодого картофеля через сайт бесплатных объявлений и стал жертвой мошенников.

По информации LipetskMedia, 45-летний мужчина нашел выгодное предложение от продавца из Воронежской области, который обещал привезти картофель на личной "Газели". Продавец потребовал оплату бензина и половину стоимости товара в задаток.

Мужчина перечислил деньги на карту, после чего продавец заявил, что платёж не прошёл, и попросил включить режим демонстрации экрана на смартфоне и открыть мобильное банковское приложение.

В результате мошенники получили доступ к номерам карт и банковским кодам, после чего с карты липчанина списали 40 тысяч рублей.

Эксперты предупреждают, что подобные схемы обмана становятся всё более изощрёнными, и призывают россиян быть осторожными при онлайн-покупках с предоплатой.

