$500 млн компенсаций: Маск идёт на мировое соглашение с уволенными сотрудниками

Бывшие сотрудники Twitter*, уволенные вскоре после покупки компании Илоном Маском, возможно, наконец получат положенные выплаты.
Судебные документы свидетельствуют о том, что компания X (бывший Twitter*) и представители уволенных работников ведут переговоры о мировом соглашении по коллективному иску.
После приобретения Twitter в 2022 году Маск провёл масштабные сокращения, в результате которых работу потеряли более 6 тысяч человек, а штат сократился примерно на 80%. Ранее работникам обещали три месяца компенсации, однако многие заявляли, что получили лишь часть суммы или вовсе ничего.
В июле федеральный судья в Сан-Франциско постановил, что Маск не обязан выполнять старые договорённости, так как они были заключены при прежнем руководстве Twitter*. Работники обжаловали это решение, а слушания должны были пройти в апелляционном суде. Тем не менее стороны попросили перенести заседание, чтобы попытаться достичь соглашения.
Эксперты отмечают, что если договорённость будет достигнута, это может положить конец многолетнему спору о выплатах.
* заблокировали в России 4 марта 2022 года.
И́лон Рив Маск (англ. Elon Reeve Musk, МФА: [ˈiːlɒn 'mʌsk]; род. 28 июня 1971[…], Претория, Гаутенг, ЮАР, Трансвааль, ЮАР) — американский предприниматель, инженер и миллиардер, государственный, политический и общественный деятель.
