Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Владельцам автомобилей в России рассказали о способах защиты фар от влаги
Две минуты умывания, которые меняют лицо сильнее, чем год косметолога
Кардиолог сравнил вред обычных и электронных сигарет
Баклажанная икра: пошаговый рецепт приготовления
Мириам Марголис рассказала о сожалении из-за пренебрежения здоровьем в молодости
Эти привычки могут аукнуться уже в 20 лет: названы главные враги здоровья сердца
Внесите азотные удобрения, если мох появился на солнечном газоне
Житель Липецка потерял 40 тысяч рублей при покупке картофеля через демонстрацию экрана
Microbiology Spectrum: вещество из клёна предложили как замену антисептикам для рта

$500 млн компенсаций: Маск идёт на мировое соглашение с уволенными сотрудниками

Экс-сотрудники Twitter* ведут переговоры о многомиллионной компенсации после увольнений 2022 года
1:19
Экономика

Бывшие сотрудники Twitter*, уволенные вскоре после покупки компании Илоном Маском, возможно, наконец получат положенные выплаты.

Илон Маск
Фото: commons.wikimedia.org by Trevor Cokley, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Илон Маск

Судебные документы свидетельствуют о том, что компания X (бывший Twitter*) и представители уволенных работников ведут переговоры о мировом соглашении по коллективному иску.

После приобретения Twitter в 2022 году Маск провёл масштабные сокращения, в результате которых работу потеряли более 6 тысяч человек, а штат сократился примерно на 80%. Ранее работникам обещали три месяца компенсации, однако многие заявляли, что получили лишь часть суммы или вовсе ничего.

В июле федеральный судья в Сан-Франциско постановил, что Маск не обязан выполнять старые договорённости, так как они были заключены при прежнем руководстве Twitter*. Работники обжаловали это решение, а слушания должны были пройти в апелляционном суде. Тем не менее стороны попросили перенести заседание, чтобы попытаться достичь соглашения.

Эксперты отмечают, что если договорённость будет достигнута, это может положить конец многолетнему спору о выплатах.

* заблокировали в России 4 марта 2022 года. 

Уточнения

И́лон Рив Маск (англ. Elon Reeve Musk, МФА: [ˈiːlɒn 'mʌsk]; род. 28 июня 1971[…], Претория, Гаутенг, ЮАР, Трансвааль, ЮАР) — американский предприниматель, инженер и миллиардер, государственный, политический и общественный деятель.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Археологи обнаружили древнюю гидравлическую систему у пирамиды Джосера
Наука и техника
Археологи обнаружили древнюю гидравлическую систему у пирамиды Джосера Аудио 
Анализ этой вещи из Антарктиды раскроет секреты океана
Наука и техника
Анализ этой вещи из Антарктиды раскроет секреты океана Аудио 
В США обнаружено яйцо динозавра с эмбрионом возрастом 83 млн лет
Наука и техника
В США обнаружено яйцо динозавра с эмбрионом возрастом 83 млн лет Аудио 
Популярное
Пирамиды больше не загадка: история нам врала, но теперь мы знаем правду

Недавние археологические находки в Египте заставляют пересмотреть привычные взгляды на инженерные достижения древних цивилизаций.

Археологи обнаружили древнюю гидравлическую систему у пирамиды Джосера
Поплавская: певец Евдокимов ненавидел Россию, но любил российские рубли
Прощание без прикрас: Яна Поплавская раскрыла правду об отношении певца Евдокимова к России
Ракета-невидимка: Франция запустила снаряд, который невозможно сбить
Убежать невозможно: почему встреча с волком заканчивается погоней
Покупка автомобиля с пробегом должна быть вдумчивой и осторожной Сергей Милешкин Разведка США ликвидирует доступ Украины к секретной информации. Британия выведена из союзников Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер
Заготовьте лето в банке: простой способ сохранить ароматные травы — 15 минут работы и чай до весны
Хайлайтеры-капли — новинка 2025, которая сделает вашу кожу сияющей без усилий
Одно удобрение в сентябре решает судьбу клубники на весь следующий год
Одно удобрение в сентябре решает судьбу клубники на весь следующий год
Последние материалы
Владельцам автомобилей в России рассказали о способах защиты фар от влаги
Две минуты умывания, которые меняют лицо сильнее, чем год косметолога
Кардиолог сравнил вред обычных и электронных сигарет
Баклажанная икра: пошаговый рецепт приготовления
Мириам Марголис рассказала о сожалении из-за пренебрежения здоровьем в молодости
Эти привычки могут аукнуться уже в 20 лет: названы главные враги здоровья сердца
Внесите азотные удобрения, если мох появился на солнечном газоне
Житель Липецка потерял 40 тысяч рублей при покупке картофеля через демонстрацию экрана
Microbiology Spectrum: вещество из клёна предложили как замену антисептикам для рта
Не удержавших Филиппа Киркорова на Новой волне в Казани танцоров уволили
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.