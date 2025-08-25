$500 млн компенсаций: Маск идёт на мировое соглашение с уволенными сотрудниками

Экс-сотрудники Twitter* ведут переговоры о многомиллионной компенсации после увольнений 2022 года

Бывшие сотрудники Twitter*, уволенные вскоре после покупки компании Илоном Маском, возможно, наконец получат положенные выплаты.

Судебные документы свидетельствуют о том, что компания X (бывший Twitter*) и представители уволенных работников ведут переговоры о мировом соглашении по коллективному иску.

После приобретения Twitter в 2022 году Маск провёл масштабные сокращения, в результате которых работу потеряли более 6 тысяч человек, а штат сократился примерно на 80%. Ранее работникам обещали три месяца компенсации, однако многие заявляли, что получили лишь часть суммы или вовсе ничего.

В июле федеральный судья в Сан-Франциско постановил, что Маск не обязан выполнять старые договорённости, так как они были заключены при прежнем руководстве Twitter*. Работники обжаловали это решение, а слушания должны были пройти в апелляционном суде. Тем не менее стороны попросили перенести заседание, чтобы попытаться достичь соглашения.

Эксперты отмечают, что если договорённость будет достигнута, это может положить конец многолетнему спору о выплатах.

* заблокировали в России 4 марта 2022 года.

