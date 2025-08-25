Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
МВД России закрыло крупнейший сайт с персональными данными граждан
Макияж, который работает против морщин: правила и акценты
Августовские посевы: список скороспелых овощей и зелени для огорода
Асаны укрепляют корпус и улучшают технику приседаний — эксперты йоги и силовых
Военный аналитик объяснил сообщения украинских СМИ о новой мощной ракете ВСУ
Экс-сотрудники Twitter* ведут переговоры о многомиллионной компенсации после увольнений 2022 года
Нефролог Сагова назвала лимоны и клетчатку полезными при склонности к камням в почках
Лоза раскритиковал тексты песен артистов, выступающих на Новой волне в Казани
Дизайнеры назвали способы использовать старый чемодан для хранения и украшения

Россия скатилась на 15-е место по закупкам одной китайской продукции

Россия резко сократила импорт китайских компьютеров
1:27
Экономика

В июле Китай значительно сократил поставки компьютеров, вычислительных машин и комплектующих в Россию.

перевозки
Фото: unsplash.com by chuttersnap, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
перевозки

Согласно данным китайской статистики, опубликованным РИА Новости, экспорт этой продукции в годовом выражении снизился на 30 процентов. В денежном выражении суммарный объём поставок за первые семь месяцев этого года составил 1,14 миллиарда долларов, что на 27 процентов меньше аналогичного периода 2024 года.

Отмечалось, что Россия чаще всего импортировала из Китая портативные компьютеры массой до 10 килограмм, блоки обработки данных, компьютерные комплектующие, устройства ввода и вывода, а также вычислительные машины, моноблоки, устройства виртуальной реальности и интерактивные панели.

В то же время основными покупателями китайских компьютеров в июле стали США, которые приобрели технику на сумму 1,69 миллиарда долларов, а также Нидерланды — 1,02 миллиарда, Япония — 928,3 миллиона, Германия — 820,8 миллиона и Индия — 686,2 миллиона долларов. По итогам месяца Россия заняла 15-е место среди стран-импортеров.

Уточнения

Кита́й (кит. трад. 中國, упр. 中国, пиньинь Zhōngguó, палл. Чжунго), официальное название — Кита́йская Наро́дная Респу́блика, сокращённо — КНР (кит. трад. 中華人民共和國, упр. 中华人民共和国, пиньинь Zhōnghuá Rénmín Gònghéguó, палл. Чжунхуа Жэньминь Гунхэго) — государство в Восточной Азии.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Мужчина использовал ложку вместо вантуза и прочистил раковину
Недвижимость
Мужчина использовал ложку вместо вантуза и прочистил раковину Аудио 
Осенняя подкормка клубники фосфором и калием повышает зимостойкость
Садоводство, цветоводство
Осенняя подкормка клубники фосфором и калием повышает зимостойкость Аудио 
Неожиданная страна запускает крупнейший ветропарк в Европе
Наука и техника
Неожиданная страна запускает крупнейший ветропарк в Европе Аудио 
Популярное
Пирамиды больше не загадка: история нам врала, но теперь мы знаем правду

Недавние археологические находки в Египте заставляют пересмотреть привычные взгляды на инженерные достижения древних цивилизаций.

Археологи обнаружили древнюю гидравлическую систему у пирамиды Джосера
Поплавская: певец Евдокимов ненавидел Россию, но любил российские рубли
Прощание без прикрас: Яна Поплавская раскрыла правду об отношении певца Евдокимова к России
Ракета-невидимка: Франция запустила снаряд, который невозможно сбить
Убежать невозможно: почему встреча с волком заканчивается погоней
Покупка автомобиля с пробегом должна быть вдумчивой и осторожной Сергей Милешкин Разведка США ликвидирует доступ Украины к секретной информации. Британия выведена из союзников Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер
Заготовьте лето в банке: простой способ сохранить ароматные травы — 15 минут работы и чай до весны
Хайлайтеры-капли — новинка 2025, которая сделает вашу кожу сияющей без усилий
Одно удобрение в сентябре решает судьбу клубники на весь следующий год
Одно удобрение в сентябре решает судьбу клубники на весь следующий год
Последние материалы
Эффективные методы борьбы с осами, птицами и муравьями на винограднике
Жакеты осени 2025: терракотовый и глубокий синий становятся главными цветами сезона
Кейт Миддлтон показала новый образ со светлыми волосами
Политолог объяснил цель внезапного визита главы Минфина ФРГ на Украину
Ученые восстановили звуки динозавров благодаря редкой находке окаменелой гортани
Врачи: ежедневные тренировки с отягощениями приводят к перетренированности
В Чехии критикуют увлечение британских туристов алкоголем и ночной жизнью
Россия резко сократила импорт китайских компьютеров
Арапайма достигает 4,5 метра и 300 кг, дышит воздухом и живёт в Амазонке
Повара делаю жареную картошку пикантной с помощью сушёной морской капусты
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.