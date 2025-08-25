Россия скатилась на 15-е место по закупкам одной китайской продукции

Россия резко сократила импорт китайских компьютеров

В июле Китай значительно сократил поставки компьютеров, вычислительных машин и комплектующих в Россию.



Согласно данным китайской статистики, опубликованным РИА Новости, экспорт этой продукции в годовом выражении снизился на 30 процентов. В денежном выражении суммарный объём поставок за первые семь месяцев этого года составил 1,14 миллиарда долларов, что на 27 процентов меньше аналогичного периода 2024 года.

Отмечалось, что Россия чаще всего импортировала из Китая портативные компьютеры массой до 10 килограмм, блоки обработки данных, компьютерные комплектующие, устройства ввода и вывода, а также вычислительные машины, моноблоки, устройства виртуальной реальности и интерактивные панели.

В то же время основными покупателями китайских компьютеров в июле стали США, которые приобрели технику на сумму 1,69 миллиарда долларов, а также Нидерланды — 1,02 миллиарда, Япония — 928,3 миллиона, Германия — 820,8 миллиона и Индия — 686,2 миллиона долларов. По итогам месяца Россия заняла 15-е место среди стран-импортеров.

Уточнения

Кита́й (кит. трад. 中國, упр. 中国, пиньинь Zhōngguó, палл. Чжунго), официальное название — Кита́йская Наро́дная Респу́блика, сокращённо — КНР (кит. трад. 中華人民共和國, упр. 中华人民共和国, пиньинь Zhōnghuá Rénmín Gònghéguó, палл. Чжунхуа Жэньминь Гунхэго) — государство в Восточной Азии.

