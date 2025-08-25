Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В 2025 году популярны неоновые и контрастные принты для худи, говорят стилисты
Осенняя обработка теплицы в сентябре: уборка, дезинфекция
Эйнштейн показал, что световой барьер связан с законами пространства и времени
Перец, горчица и цитрусовые помогают отпугнуть кошку от мангала
Где пить пиво в Праге: город, который нельзя пропустить любителям пива
В Японии испытали препарат, стимулирующий рост новых зубов у животных
Ходьба, сон и контроль порций еды помогают похудеть без голода и спортзала
Дизайнеры назвали лучшие идеи для поделок из картонных коробок
Мария Погребняк призналась, что прибегла к силе магии и колдовства

Намёк на новый мировой кризис? Цена золота достигнет исторического максимума

GIS Mining: при росте геополитической напряжённости золото может подорожать до $4200
1:18
Экономика

Геополитическая напряжённость и международные торговые споры способны серьёзно повлиять на стоимость золота.

Слитки золота
Фото: commons.wikimedia.org by Gold&Co, Goldankauf Wien, Handel mit Edelmetallen, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Слитки золота

Владелец и генеральный директор GIS Mining Василий Гиря сообщил, что при определённых условиях цена за унцию может впервые в истории достигнуть отметки $4 тыс.

По его словам, на 22 августа цена золота составила $3371 за унцию, что отражает высокую неопределённость на рынках. Эксперт пояснил, что дальнейшая динамика будет зависеть от геополитической ситуации и тарифной политики США.

Гиря отметил, что если напряжённость снизится, а торговые споры уйдут на второй план, спрос на защитные активы уменьшится, и котировки золота могут откатиться в диапазон $3150-3250 за унцию, пишет RT.

При этом он подчеркнул, что при ухудшении геоэкономической обстановки золото получит новый импульс роста и стоимость может подняться до $3500-3600 за унцию. Эксперт также предупредил, что в этом сценарии возможен тест уровня $4000-4200 за унцию.

Уточнения

Зо́лото — благородный металл жёлто-оранжевого цвета.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Учёные МГУ: восстановление лесов повышает кислотность почвы в России
Наука и техника
Учёные МГУ: восстановление лесов повышает кислотность почвы в России Аудио 
Учёные ТУСУР получили патент на первый российский генный принтер
Наука и техника
Учёные ТУСУР получили патент на первый российский генный принтер Аудио 
Рецепт травяного чая на зиму с мятой и листьями смородины
Еда и рецепты
Рецепт травяного чая на зиму с мятой и листьями смородины Аудио 
Популярное
Пирамиды больше не загадка: история нам врала, но теперь мы знаем правду

Недавние археологические находки в Египте заставляют пересмотреть привычные взгляды на инженерные достижения древних цивилизаций.

Археологи обнаружили древнюю гидравлическую систему у пирамиды Джосера
Поплавская: певец Евдокимов ненавидел Россию, но любил российские рубли
Прощание без прикрас: Яна Поплавская раскрыла правду об отношении певца Евдокимова к России
Убежать невозможно: почему встреча с волком заканчивается погоней
Ракета-невидимка: Франция запустила снаряд, который невозможно сбить
Покупка автомобиля с пробегом должна быть вдумчивой и осторожной Сергей Милешкин Разведка США ликвидирует доступ Украины к секретной информации. Британия выведена из союзников Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер
Хайлайтеры-капли — новинка 2025, которая сделает вашу кожу сияющей без усилий
Заготовьте лето в банке: простой способ сохранить ароматные травы — 15 минут работы и чай до весны
Одно удобрение в сентябре решает судьбу клубники на весь следующий год
Одно удобрение в сентябре решает судьбу клубники на весь следующий год
Последние материалы
Эксперты The Spruce: синий и зелёный цвета укрепляют энергию и гармонию в спальне
На Марсе находится самая высокая гора в Солнечной системе
Корни капусты могут помочь насытить почву полезными веществами, говорят эксперты
Гендиректор PR Partner Анисимова: иностранные слова на вывесках разрешат с переводом
Туристы выбирают Саутгемптон для однодневных поездок из Лондона
Мыло нарушает pH кожи лица, что приводит к сухости и повышенной чувствительности
Эксперты по фитнесу: приседания, становая тяга и выпады формируют сильные ноги
Ветеринары: порча вещей собакой может указывать на стресс или тревогу разлуки
Учёные выяснили, что регулярность сна важнее его продолжительности для здоровья
Эксперты: домашний творог можно получить путем нагревания кефира
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.