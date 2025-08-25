Намёк на новый мировой кризис? Цена золота достигнет исторического максимума

Геополитическая напряжённость и международные торговые споры способны серьёзно повлиять на стоимость золота.
Владелец и генеральный директор GIS Mining Василий Гиря сообщил, что при определённых условиях цена за унцию может впервые в истории достигнуть отметки $4 тыс.
По его словам, на 22 августа цена золота составила $3371 за унцию, что отражает высокую неопределённость на рынках. Эксперт пояснил, что дальнейшая динамика будет зависеть от геополитической ситуации и тарифной политики США.
Гиря отметил, что если напряжённость снизится, а торговые споры уйдут на второй план, спрос на защитные активы уменьшится, и котировки золота могут откатиться в диапазон $3150-3250 за унцию, пишет RT.
При этом он подчеркнул, что при ухудшении геоэкономической обстановки золото получит новый импульс роста и стоимость может подняться до $3500-3600 за унцию. Эксперт также предупредил, что в этом сценарии возможен тест уровня $4000-4200 за унцию.
Зо́лото — благородный металл жёлто-оранжевого цвета.
Недавние археологические находки в Египте заставляют пересмотреть привычные взгляды на инженерные достижения древних цивилизаций.