Кран перекрыли: почему господдержка МСП резко сократилась

Господдержка малого бизнеса в России упала на 39% — разъяснения эксперта
Экономика

Объем государственной поддержки малого и среднего бизнеса в России за первое полугодие 2025 года снизился на 39% и составил 164,9 млрд рублей по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Эти данные представлены в исследовании Высшей школы экономики.

Женщина заполняет договор
Причинами сокращения стали снижение объемов льготного кредитования, оптимизация бюджета и переход к более целенаправленным мерам поддержки для приоритетных отраслей. Число получателей помощи уменьшилось на 22%. 

Декан факультета Высшей школы экономики и бизнеса РЭУ им. Г. В. Плеханова Дмитрий Завьялов отметил, что уменьшилось количество доступных программ кредитования, теперь помощь получают только предприниматели из ключевых секторов: производственной сферы, логистики, ИТ и туризма, пишут Известия.

На поддержку МСП в период 2025–2030 годов планируется выделить 330 млрд рублей, что на 20% меньше, чем в предшествующие шесть лет. Эксперты предупреждают, что сокращение государственной помощи может привести к росту безработицы и замедлению экономического роста, так как малый и средний бизнес обеспечивает около 29 млн рабочих мест в стране.

Уточнения

Би́знес (англ. business — дело, занятие, предприятие; русский язык заимствовал слово, возможно, через посредство фр. business или непосредственно из английского), также предпринимательство — деятельность, направленная на систематическое получение прибыли.
 

