ОСАГО под лупой: выплаты выросли

Центробанк: средняя выплата по ОСАГО выросла на 17,7%
1:34
Экономика

Согласно анализу Центробанка, во втором квартале 2025 года размер средней компенсации по автогражданке вырос на 17,7%, достигнув 104,5 тыс. рублей.

осаго
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
осаго

Вместе с тем, количество страховых случаев уменьшилось в большинстве регионов страны — их зафиксировано меньше в 79 субъектах федерации.

По результатам первого полугодия страховые компании выплатили по ОСАГО в общей сложности 115,1 млрд рублей, из которых основная часть — 110 млрд рублей — пришлась на прямые выплаты пострадавшим. Оставшаяся сумма была направлена на покрытие судебных издержек и финансирование компенсационного фонда. За этот период было заключено 23 миллиона договоров страхования, в том числе 2,2 миллиона краткосрочных полисов. Общая сумма собранных страховых премий составила 155,3 млрд рублей.

Специалисты объясняют увеличение размера выплат ростом цен на ремонтные работы. Обновленные справочники Центробанка теперь отражают актуальные рыночные цены на автозапчасти, а стоимость сопутствующих материалов увеличилась на 15%. Важным фактором также стал рост импорта новых автомобилей китайского производства, чье обслуживание по стоимости приближается к ремонту машин премиум-сегмента, пишет "Ъ".

Уточнения

Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (сокр. ОСАГО — обязательное страхование автогражданской ответственности) — вид страхования ответственности, при котором объектом страхования являются имущественные интересы, связанные с риском гражданской ответственности владельца транспортного средства по обязательствам.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
