Личный бренд: теперь это не страшно — что изменилось для предпринимателей

Экономика

В течение первых шести месяцев 2025 года в России зарегистрирован рост числа запросов на оформление личных брендов на 19% в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года.

По словам Алексея Говырина, члена комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству, одним из факторов, спровоцировавших подъем, стало внедрение новой услуги на платформе МСП. РФ. Теперь через нее можно упрощенно подать заявку на регистрацию товарного знака в Роспатент.

Для представителей малого бизнеса это нововведение обернулось существенной финансовой выгодой. Если ранее привлечение посредников для содействия в подаче документов обходилось предпринимателям в круглую сумму, то сейчас заявка формируется автоматически, а встроенная функция расчета госпошлины предоставляет точную информацию о размере платежа. По словам депутата, экономия может достигать 40% от прежних расходов.

Также существенно сократилось время ожидания. Ранее предприниматели могли неделями ожидать новостей о продвижении заявки, прибегая к звонкам в кол-центры или отправке запросов. Теперь статус заявки оперативно отображается в личном кабинете, а уведомления приходят автоматически.

В будущем планируется расширение функционала сервиса за счет подключения возможностей продления исключительных прав и регистрации лицензионных соглашений, что ранее требовало многократных обращений на портал Роспатента, пишет РГ.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
