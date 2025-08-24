Личный бренд: теперь это не страшно — что изменилось для предпринимателей

В течение первых шести месяцев 2025 года в России зарегистрирован рост числа запросов на оформление личных брендов на 19% в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года.
По словам Алексея Говырина, члена комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству, одним из факторов, спровоцировавших подъем, стало внедрение новой услуги на платформе МСП. РФ. Теперь через нее можно упрощенно подать заявку на регистрацию товарного знака в Роспатент.
Для представителей малого бизнеса это нововведение обернулось существенной финансовой выгодой. Если ранее привлечение посредников для содействия в подаче документов обходилось предпринимателям в круглую сумму, то сейчас заявка формируется автоматически, а встроенная функция расчета госпошлины предоставляет точную информацию о размере платежа. По словам депутата, экономия может достигать 40% от прежних расходов.
Также существенно сократилось время ожидания. Ранее предприниматели могли неделями ожидать новостей о продвижении заявки, прибегая к звонкам в кол-центры или отправке запросов. Теперь статус заявки оперативно отображается в личном кабинете, а уведомления приходят автоматически.
В будущем планируется расширение функционала сервиса за счет подключения возможностей продления исключительных прав и регистрации лицензионных соглашений, что ранее требовало многократных обращений на портал Роспатента, пишет РГ.
Бренд или иногда брэнд (англ. brand [brænd] — клеймо, фабричная марка) — комплекс представлений, мнений, ассоциаций, эмоций, ценностных характеристик продукта либо услуги, который отличает товар или услугу одного продавца от товаров или услуг других продавцов.
