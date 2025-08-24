Туристы приезжают за морем, а уезжают с ящиками вина: вот какие сорта скупают быстрее всего в Крыму

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
В Крыму вырос спрос на вина из автохтонных сортов винограда — минсельхоз
0:54
Экономика

В Крыму в курортный сезон наблюдается рост спроса на вина из местных автохтонных сортов винограда. Алла Булава, руководитель отдела виноделия республиканского министерства сельского хозяйства, сообщила об этом "Радио Крым".

Сомелье наливает вино в бокал
Фото: freepik.com by gpointstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сомелье наливает вино в бокал

Эксперт отметила, что туристы сейчас активно интересуются сортовыми винами, особенно популярны вина из автохтонных сортов Крыма. В числе востребованных у покупателей оказались классические крымские сорта, такие как Кефесия и Сары Пандас. Виноделы также экспериментируют с немецким сортом Рисланер и французским сортом Вионье.

Автохтонные сорта устойчивы к сложным климатическим условиям Крыма. Например, сорт Кефесия выращивают в Алминской долине и на Юго-Западном побережье. Это засухоустойчивый и относительно морозостойкий сорт винограда.

Уточнения

Спрос (англ. demand) — это зависимость между ценой и количеством товара, который покупатели могут и желают купить по строго определённой цене, в определённый промежуток времени.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
