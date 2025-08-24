Туристы приезжают за морем, а уезжают с ящиками вина: вот какие сорта скупают быстрее всего в Крыму

В Крыму в курортный сезон наблюдается рост спроса на вина из местных автохтонных сортов винограда. Алла Булава, руководитель отдела виноделия республиканского министерства сельского хозяйства, сообщила об этом "Радио Крым".
Эксперт отметила, что туристы сейчас активно интересуются сортовыми винами, особенно популярны вина из автохтонных сортов Крыма. В числе востребованных у покупателей оказались классические крымские сорта, такие как Кефесия и Сары Пандас. Виноделы также экспериментируют с немецким сортом Рисланер и французским сортом Вионье.
Автохтонные сорта устойчивы к сложным климатическим условиям Крыма. Например, сорт Кефесия выращивают в Алминской долине и на Юго-Западном побережье. Это засухоустойчивый и относительно морозостойкий сорт винограда.
