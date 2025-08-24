Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Зоопсихологи: активные игры днём снижают ночное беспокойство у кошек
Анастасия Волочкова призналась, что счастлива благодаря отсутствию ограничений
Утопления и ДТП названы главными причинами 4200 смертей в нацпарках США — NPS
Японские приседания Сакадзуме: невероятно эффективный метод для занятых
Китайцы начали подделывать Maybach из обычных седанов Mercedes
Кабачок в фарше делает котлеты сочными и нежными
Без адаптации и мучительных тренировок: этот вид активности подходит для всех типов телосложения
Косметологи: лазерная эпиляция неэффективна для светлых и рыжих волос
Линолеум, плитка и кварц-винил признаны практичными решениями для прихожей

Сладкие фрукты стали горькой проблемой: фуры с персиками и сливами из Армении застряли на Верхнем Ларсе

Депутат Даниелян: армянские грузовики с фруктами вернули с границы России и Грузии
1:00
Экономика

На границе России и Грузии образовался значительный затор — люди жалуются на многочасовые задержки в пробке.

Очередь грузовиков
Фото: eigene Bilder by Томас Грэмс, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Очередь грузовиков

На контрольно-пропускном пункте "Верхний Ларс" закрыли въезд для фур, которые везут персики, сливы и виноград из Армении в Россию, сообщает URA.RU. 

Причины закрытия остаются неизвестными, и грузинские власти пока не комментируют ситуацию. Дальнобойщики утверждают, что на границе им говорят о "некоторых санитарных проблемах". В результате сотни армянских грузовиков с сельскохозяйственной продукцией вынуждены возвращаться обратно в Армению, как сообщил оппозиционный депутат Гарник Даниелян. Однако он не уточнил, кто именно принимает решения о возврате фур.

Водители говорят, что им не предоставляют ясных объяснений, ссылаясь только на фитосанитарные сложности. Депутат отметил, что из-за этого фермеры испытывают серьёзные финансовые потери.

Уточнения

Ве́рхний Ла́рс (осет. Уӕллаг Ларс, ингуш. МагӀара Ларс) — село в Республике Северная Осетия — Алания. Расположено в районе Российско-грузинской границы на Военно-Грузинской дороге. У населённого пункта расположен одноимённый контрольно-пропускной пункт на российско-грузинской границе.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Археологи обнаружили древнюю гидравлическую систему у пирамиды Джосера
Наука и техника
Археологи обнаружили древнюю гидравлическую систему у пирамиды Джосера Аудио 
Учёные МГУ: восстановление лесов повышает кислотность почвы в России
Наука и техника
Учёные МГУ: восстановление лесов повышает кислотность почвы в России Аудио 
Тёмноплодные томаты можно вырастить на обычной грядке без особого ухода
Садоводство, цветоводство
Тёмноплодные томаты можно вырастить на обычной грядке без особого ухода Аудио 
Популярное
Итальянцы делают это на зиму, а мы всё ещё едим банальные соленья: идеальная зукуска за пол часа

Помидоры по-итальянски: простой способ заготовить томаты с базиликом и пряностями, которые зимой станут лучшей закуской к мясу и овощам.

Закуска по-итальянски на зиму: рецепт маринованных томатов с базиликом
Поплавская: певец Евдокимов ненавидел Россию, но любил российские рубли
Прощание без прикрас: Яна Поплавская раскрыла правду об отношении певца Евдокимова к России
Лес возвращается, а земля мстит: восстановление природы обернулось кислотной ловушкой
Эта подкормка осенью решает судьбу роз в морозы: минимум усилий — максимум эффекта
Покупка автомобиля с пробегом должна быть вдумчивой и осторожной Сергей Милешкин Разведка США ликвидирует доступ Украины к секретной информации. Британия выведена из союзников Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер
Хрупкая монополия в биотехнологиях рухнула: у России появился собственный путь к синтезу генов
Один жест, который говорит о любви больше, чем тысячи мурлыканий: как кошка показывает полное доверие
Верность по-кошачьи: питомцы, которые живут ради человека
Верность по-кошачьи: питомцы, которые живут ради человека
Последние материалы
Японские приседания Сакадзуме: невероятно эффективный метод для занятых
Китайцы начали подделывать Maybach из обычных седанов Mercedes
Кабачок в фарше делает котлеты сочными и нежными
Без адаптации и мучительных тренировок: этот вид активности подходит для всех типов телосложения
Косметологи: лазерная эпиляция неэффективна для светлых и рыжих волос
Линолеум, плитка и кварц-винил признаны практичными решениями для прихожей
Диетолог Круглова: жирная еда не нейтрализует вред алкоголя
Эксперт советует использовать гобелены большого размера для украшения стен
ЦБ России: банки получат доступ к данным о доходах заёмщиков через Цифровой профиль
Осенняя подкормка клубники фосфором и калием повышает зимостойкость
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.