Сладкие фрукты стали горькой проблемой: фуры с персиками и сливами из Армении застряли на Верхнем Ларсе

На границе России и Грузии образовался значительный затор — люди жалуются на многочасовые задержки в пробке.

На контрольно-пропускном пункте "Верхний Ларс" закрыли въезд для фур, которые везут персики, сливы и виноград из Армении в Россию, сообщает URA.RU.

Причины закрытия остаются неизвестными, и грузинские власти пока не комментируют ситуацию. Дальнобойщики утверждают, что на границе им говорят о "некоторых санитарных проблемах". В результате сотни армянских грузовиков с сельскохозяйственной продукцией вынуждены возвращаться обратно в Армению, как сообщил оппозиционный депутат Гарник Даниелян. Однако он не уточнил, кто именно принимает решения о возврате фур.

Водители говорят, что им не предоставляют ясных объяснений, ссылаясь только на фитосанитарные сложности. Депутат отметил, что из-за этого фермеры испытывают серьёзные финансовые потери.

