Решение о выдаче кредита банки будут принимать за минуту: новая система выдаст доходы мгновенно

ЦБ России: банки получат доступ к данным о доходах заёмщиков через Цифровой профиль
Экономика

Центробанк России сообщил, что банки и кредиторы при решении о предоставлении кредита будут использовать только актуальные официальные доходы россиян.

Кредит
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Кредит

Это стало возможным благодаря новой дорожной карте, разработанной совместно с министерствами и ведомствами. Президент РФ поручил установить такую обязанность для кредиторов в прошлом году.

Центробанк также заявил, что кредиторы смогут получать информацию о доходах заёмщиков всего за одну минуту через специальную информационную систему. Доступ к этой информации будет открыт к марту следующего года.

Кредиторы будут получать данные с согласия заёмщиков из систем Социального фонда России и Федеральной налоговой службы через сервис "Цифровой профиль". Это позволит финансовым организациям использовать информацию о клиентах без необходимости в бумажных документах.

Регулятор отметил, что переход на использование только официальных данных о доходах поможет банкам точнее оценивать финансовое состояние заёмщиков и снизить риски задолженности. По состоянию на 1 июля этого года просроченная задолженность россиян составила 1,55 триллиона рублей, пишет РГ.

Уточнения

Дохо́д — денежные средства или материальные ценности, полученные государством, физическим или юридическим лицами в результате какой-либо деятельности за определённый период времени.
 

